Conagua prevé lluvias muy fuertes y calor para Querétaro y San Juan del Río

El Servicio Meteorológico Nacional coloca al norte y centro del estado bajo precipitaciones de 50 a 75 milímetros, con posible granizo y descargas eléctricas.

Cielo nublado con lluvia intensa sobre una vialidad de Querétaro durante el temporal pronosticado por el SMN.

El norte y centro de Querétaro quedan bajo precipitaciones de 50 a 75 milímetros, según el pronóstico del SMN para la jornada.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 4 de junio de 2026.- Lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros se prevén para el norte y centro de Querétaro durante la jornada, con posible caída de granizo y descargas eléctricas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El organismo federal ubicó a la entidad dentro de la franja de temporal que cubre buena parte del país, donde la combinación de calor diurno y lluvia vespertina repite el patrón de semanas recientes.

San Juan del Río y el resto del corredor queretano quedan bajo el mismo sistema atmosférico que concentra el aviso en el norte y centro del estado.

El SMN atribuyó las condiciones a una circulación ciclónica sobre el noroeste de México, canales de baja presión en el interior del país y el ingreso de humedad de ambos océanos. La onda tropical número 4, que se integrará a una zona de inestabilidad al sur de Chiapas, refuerza el escenario de lluvia.

¿Cuántos milímetros de lluvia caerán en Querétaro?

El pronóstico marca precipitaciones de 50 a 75 mm para el norte y centro del estado, un volumen que el organismo clasifica como muy fuerte. Esos niveles pueden incrementar el caudal de ríos y arroyos y derivar en deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, según el boletín.

La dependencia pidió atender los avisos oficiales y las indicaciones de Protección Civil. El antecedente de lluvias y granizo en la capital dejó árboles caídos y vehículos varados.

¿Hará calor en Querétaro pese a la lluvia?

Sí. El mismo boletín prevé temperaturas máximas de 30 a 35 grados Celsius en el norte queretano hacia la tarde, antes de que la nubosidad se incremente. Es el doble escenario de calor y aguacero que la onda de calor de mayo ya había anticipado para esta franja del centro del país.

El Servicio Meteorológico Nacional recomendó hidratación constante, ropa de manga larga de colores claros y atención especial a la niñez y los adultos mayores.

A escala nacional, las lluvias más intensas, de 75 a 150 mm, se concentran en Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. El pronóstico de lluvias para la región ha mantenido a Querétaro entre los estados con avisos activos durante la temporada.

El SMN sostiene en vigilancia una zona de baja presión formada frente a las costas de Guerrero y Michoacán, con 10% de probabilidad de evolucionar a ciclón tropical en las próximas 48 horas, lo que podría reforzar la humedad sobre el centro del país en los días siguientes.

clima lluvias seguridad medio ambiente

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