Poder Judicial de Querétaro celebra Bicentenario; Kuri reconoce su autonomía

Querétaro, 4 de junio de 2026.- El Poder Judicial del Estado de Querétaro cumplió 200 años de vida institucional, en una sesión solemne donde el gobernador Mauricio Kuri reconoció su autonomía como uno de los pilares que sostienen el Estado de Derecho en la entidad.

Durante la Sesión Extraordinaria, Pública y Solemne del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, que conmemoró la instalación del Supremo Tribunal en 1826, el mandatario afirmó que hace dos siglos la entidad sentó las bases para discutir y defender ideas fundamentales de la vida nacional.

¿Cuántos años cumple el Poder Judicial de Querétaro?

El tribunal queretano alcanzó dos siglos desde su instalación original como Supremo Tribunal de Justicia. En la misma sesión, el Pleno aprobó presentar una iniciativa de ley para recuperar esa denominación histórica, con la que la institución nació hace dos siglos.

"Hoy celebramos una historia de dos siglos. Pero también renovamos una responsabilidad compartida con las generaciones que habrán de venir. Que este Bicentenario nos recuerde que las instituciones se fortalecen todos los días con trabajo, convicción y servicio", afirmó.

El gobernador Mauricio Kuri participó en la sesión solemne del Pleno del Tribunal Superior de Justicia por los 200 años del Poder Judicial queretano. rotativo.com.mx

El gobernador confió en que el Poder Judicial se mantendrá, desde su independencia, como sostén de la paz, la certeza jurídica y la confianza en el estado.

Recordó que el diálogo entre las fuerzas políticas permitió sacar adelante una Reforma Judicial que adopta la elección por voto ciudadano e incorpora la justicia cívica y los mecanismos alternativos para la solución de controversias en materia civil y familiar.

"La justicia tiene sentido cuando se traduce en tranquilidad para quien busca protección, en certeza para quien emprende, en defensa para quien ve vulnerados sus derechos, y en paz para una sociedad que confía en sus instituciones.

A 200 años de su conformación, el Poder Judicial de Querétaro sigue demostrando su capacidad para evolucionar y responder a las exigencias de nuestro tiempo", sostuvo Kuri.

El llamado del Tribunal y del Congreso

El magistrado presidente, Braulio Guerra Urbiola, pidió a quienes integran la institución resolver con sensibilidad y empatía, y advirtió que la historia será la jueza que los absuelva o los condene.

El gobernador Mauricio Kuri participó en la sesión solemne del Pleno del Tribunal Superior de Justicia por los 200 años del Poder Judicial queretano. rotativo.com.mx

El magistrado del Tribunal ligó cada resolución al orden público, al tejido social y a la seguridad del estado.

"Tenemos instituciones fuertes como el Poder Judicial de Querétaro para poder solventarlas, pero también debemos colocar en primer plano hoy en estos días y actuar con sensibilidad, humanidad y empatía al momento de resolver", compartió.

El presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura, Sinuhé Piedragil Ortiz, defendió que ninguna de las reformas constitucionales al Poder Judicial puede tocar la autonomía judicial. "Sin justicia independiente no hay república.

Sin república, no hay libertad", sostuvo el legislador, quien entregó de forma simbólica ejemplares del Periódico Oficial La Sombra de Arteaga con el decreto que declara 2026 como "Año del Bicentenario del Poder Judicial del Estado de Querétaro".

La conmemoración incluyó la cancelación de una estampilla filatélica alusiva a los dos siglos de historia y la entrega de un billete de la Lotería Nacional dedicado al bicentenario, correspondiente al sorteo del 9 de junio.