Poder Judicial de Querétaro celebra Bicentenario; Kuri reconoce su autonomía

En la sesión solemne, el Pleno aprobó una iniciativa para recuperar el nombre histórico de Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

El gobernador Mauricio Kuri durante la sesión solemne por el Bicentenario del Poder Judicial del Estado de Querétaro.

El gobernador Mauricio Kuri participó en la sesión solemne del Pleno del Tribunal Superior de Justicia por los 200 años del Poder Judicial queretano.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 4 de junio de 2026.- El Poder Judicial del Estado de Querétaro cumplió 200 años de vida institucional, en una sesión solemne donde el gobernador Mauricio Kuri reconoció su autonomía como uno de los pilares que sostienen el Estado de Derecho en la entidad.

Durante la Sesión Extraordinaria, Pública y Solemne del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, que conmemoró la instalación del Supremo Tribunal en 1826, el mandatario afirmó que hace dos siglos la entidad sentó las bases para discutir y defender ideas fundamentales de la vida nacional.

¿Cuántos años cumple el Poder Judicial de Querétaro?

El tribunal queretano alcanzó dos siglos desde su instalación original como Supremo Tribunal de Justicia. En la misma sesión, el Pleno aprobó presentar una iniciativa de ley para recuperar esa denominación histórica, con la que la institución nació hace dos siglos.

"Hoy celebramos una historia de dos siglos. Pero también renovamos una responsabilidad compartida con las generaciones que habrán de venir. Que este Bicentenario nos recuerde que las instituciones se fortalecen todos los días con trabajo, convicción y servicio", afirmó.

El gobernador Mauricio Kuri durante la sesi\u00f3n solemne por el Bicentenario del Poder Judicial del Estado de Quer\u00e9taro. El gobernador Mauricio Kuri participó en la sesión solemne del Pleno del Tribunal Superior de Justicia por los 200 años del Poder Judicial queretano. rotativo.com.mx

El gobernador confió en que el Poder Judicial se mantendrá, desde su independencia, como sostén de la paz, la certeza jurídica y la confianza en el estado.

Recordó que el diálogo entre las fuerzas políticas permitió sacar adelante una Reforma Judicial que adopta la elección por voto ciudadano e incorpora la justicia cívica y los mecanismos alternativos para la solución de controversias en materia civil y familiar.

"La justicia tiene sentido cuando se traduce en tranquilidad para quien busca protección, en certeza para quien emprende, en defensa para quien ve vulnerados sus derechos, y en paz para una sociedad que confía en sus instituciones.

A 200 años de su conformación, el Poder Judicial de Querétaro sigue demostrando su capacidad para evolucionar y responder a las exigencias de nuestro tiempo", sostuvo Kuri.

El llamado del Tribunal y del Congreso

El magistrado presidente, Braulio Guerra Urbiola, pidió a quienes integran la institución resolver con sensibilidad y empatía, y advirtió que la historia será la jueza que los absuelva o los condene.

El gobernador Mauricio Kuri durante la sesi\u00f3n solemne por el Bicentenario del Poder Judicial del Estado de Quer\u00e9taro. El gobernador Mauricio Kuri participó en la sesión solemne del Pleno del Tribunal Superior de Justicia por los 200 años del Poder Judicial queretano. rotativo.com.mx

El magistrado del Tribunal ligó cada resolución al orden público, al tejido social y a la seguridad del estado.

"Tenemos instituciones fuertes como el Poder Judicial de Querétaro para poder solventarlas, pero también debemos colocar en primer plano hoy en estos días y actuar con sensibilidad, humanidad y empatía al momento de resolver", compartió.

El presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura, Sinuhé Piedragil Ortiz, defendió que ninguna de las reformas constitucionales al Poder Judicial puede tocar la autonomía judicial. "Sin justicia independiente no hay república.

Sin república, no hay libertad", sostuvo el legislador, quien entregó de forma simbólica ejemplares del Periódico Oficial La Sombra de Arteaga con el decreto que declara 2026 como "Año del Bicentenario del Poder Judicial del Estado de Querétaro".

La conmemoración incluyó la cancelación de una estampilla filatélica alusiva a los dos siglos de historia y la entrega de un billete de la Lotería Nacional dedicado al bicentenario, correspondiente al sorteo del 9 de junio.

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