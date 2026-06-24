Yan Marcos defenderá su invicto ante Guido Schramm el 11 de julio en California

El campeón cubano enfrentará el 11 de julio al experimentado peleador argentino en un combate de peso superwelter.

Ring de boxeo iluminado por un reflector central, sin público ni peleadores.

Imagen ilustrativa de un ring de boxeo. Yan Marcos y Guido Emmanuel Schramm se enfrentarán el 11 de julio en el Civic Center de San Francisco, California

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Francisco, California, 24 de junio de 2026.- El boxeador cubano Yan Marcos buscará conservar su récord invicto cuando enfrente al argentino Guido Emmanuel Schramm el próximo 11 de julio en el Civic Center de San Francisco, California.

Conocido como "El Huracán", Marcos llegará al combate con 15 victorias, ninguna derrota y 10 triunfos por nocaut. El peleador de 25 años compite en la división superwelter, correspondiente a las 154 libras.

El cubano viene de superar por decisión dividida a Dwyke Flemmings Jr. en abril de 2026, resultado con el que conquistó los campeonatos IBF USBA y WBA Continental North America Gold de la categoría.

Marcos nació en La Habana, Cuba, y actualmente desarrolla su carrera profesional en Estados Unidos bajo la representación de Sampson Boxing. Antes de establecerse en territorio estadounidense también disputó combates en Emiratos Árabes Unidos y Uzbekistán.

Su rival, Guido Emmanuel Schramm, llegará con mayor experiencia profesional. El argentino registra 17 victorias, cuatro derrotas y tres empates, con 10 triunfos antes del límite.

Schramm, de 30 años, obtuvo su victoria más reciente el 28 de marzo de 2026, cuando derrotó por nocaut técnico a Walter Córdoba en Montevideo, Uruguay. Entre sus antecedentes figuran combates ante Jesús Alejandro Ramos Jr., Johan González, Vladimir Hernández y Paul Kroll.

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