San Francisco, California, 24 de junio de 2026.- El boxeador cubano Yan Marcos buscará conservar su récord invicto cuando enfrente al argentino Guido Emmanuel Schramm el próximo 11 de julio en el Civic Center de San Francisco, California.
Conocido como "El Huracán", Marcos llegará al combate con 15 victorias, ninguna derrota y 10 triunfos por nocaut. El peleador de 25 años compite en la división superwelter, correspondiente a las 154 libras.
El cubano viene de superar por decisión dividida a Dwyke Flemmings Jr. en abril de 2026, resultado con el que conquistó los campeonatos IBF USBA y WBA Continental North America Gold de la categoría.
Marcos nació en La Habana, Cuba, y actualmente desarrolla su carrera profesional en Estados Unidos bajo la representación de Sampson Boxing. Antes de establecerse en territorio estadounidense también disputó combates en Emiratos Árabes Unidos y Uzbekistán.
Su rival, Guido Emmanuel Schramm, llegará con mayor experiencia profesional. El argentino registra 17 victorias, cuatro derrotas y tres empates, con 10 triunfos antes del límite.
Schramm, de 30 años, obtuvo su victoria más reciente el 28 de marzo de 2026, cuando derrotó por nocaut técnico a Walter Córdoba en Montevideo, Uruguay. Entre sus antecedentes figuran combates ante Jesús Alejandro Ramos Jr., Johan González, Vladimir Hernández y Paul Kroll.