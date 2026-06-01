Coordinan operativos contra el robo de combustible en el sur de Querétaro

El alcalde Roberto Cabrera Valencia confirmó que San Juan del Río, Pedro Escobedo, Tequisquiapan, Ezequiel Montes y Cadereyta concentran patrullajes conjuntos en el corredor.

Coordinan operativos contra el robo de combustible en el sur de Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 1 de junio de 2026.- San Juan del Río se mantiene como eje de un dispositivo de seguridad conjunto en el sur de Querétaro, donde cinco municipios concentran patrullajes coordinados frente a la operación de grupos delictivos en la región.

El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, ha expuesto que las corporaciones de los tres niveles de gobierno sostienen una estrategia común en la zona sur del estado, luego de los señalamientos del coordinador estatal de la Guardia Nacional, Ricardo Meléndez Cervantes, sobre la actividad delictiva en el corredor.

El esquema agrupa a San Juan del Río, Pedro Escobedo, Tequisquiapan, Ezequiel Montes y Cadereyta. De acuerdo con el edil, los operativos conjuntos se orientan principalmente al combate del robo de hidrocarburos, una problemática que la autoridad considera prioritaria en esta franja del territorio queretano.

Elementos de seguridad y patrullas durante un operativo conjunto en accesos carreteros de la zona sur de Quer\u00e9taro. Corporaciones de los tres niveles de gobierno articulan patrullajes en el corredor sur del estado, encabezadas por San Juan del Río.

Cabrera Valencia añadió que existe coordinación con municipios colindantes del estado de Hidalgo, debido a que parte de las incidencias detectadas se concentran en las zonas limítrofes entre ambas entidades. Esa colaboración se suma a la vigilancia en límites que la policía municipal ya despliega en los accesos del sur del municipio.

San Juan del Río colinda al sur con demarcaciones del Estado de México y al sureste con Hidalgo, una franja que incluye carreteras federales y caminos rurales utilizados como rutas de tránsito interestatal. Esa geografía explica el peso de la coordinación regional dentro de la estrategia.

Elementos de seguridad y patrullas durante un operativo conjunto en accesos carreteros de la zona sur de Quer\u00e9taro. Coordinan operativos contra el robo de combustible en el sur de Querétaro rotativo.com.mx

El robo de combustible no es un fenómeno aislado en la zona. El municipio ha reportado el hidrocarburo asegurado en intervenciones previas, mientras que la frontera con Hidalgo ha registrado repuntes de incidencia en periodos de alta movilidad.

En el dispositivo participan las Secretarías de Seguridad Pública Municipal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Querétaro, bajo un esquema que abarca desde la disuasión hasta la investigación.

La apuesta de las autoridades regionales pasa por cerrar los espacios donde convergen tres entidades, un punto en el que el flujo carretero y la confluencia de jurisdicciones dificultan la actuación de una sola corporación.

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