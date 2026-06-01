San Juan del Río, 1 de junio de 2026.- San Juan del Río se mantiene como eje de un dispositivo de seguridad conjunto en el sur de Querétaro, donde cinco municipios concentran patrullajes coordinados frente a la operación de grupos delictivos en la región.
El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, ha expuesto que las corporaciones de los tres niveles de gobierno sostienen una estrategia común en la zona sur del estado, luego de los señalamientos del coordinador estatal de la Guardia Nacional, Ricardo Meléndez Cervantes, sobre la actividad delictiva en el corredor.
El esquema agrupa a San Juan del Río, Pedro Escobedo, Tequisquiapan, Ezequiel Montes y Cadereyta. De acuerdo con el edil, los operativos conjuntos se orientan principalmente al combate del robo de hidrocarburos, una problemática que la autoridad considera prioritaria en esta franja del territorio queretano.
Corporaciones de los tres niveles de gobierno articulan patrullajes en el corredor sur del estado, encabezadas por San Juan del Río.
Cabrera Valencia añadió que existe coordinación con municipios colindantes del estado de Hidalgo, debido a que parte de las incidencias detectadas se concentran en las zonas limítrofes entre ambas entidades. Esa colaboración se suma a la vigilancia en límites que la policía municipal ya despliega en los accesos del sur del municipio.
San Juan del Río colinda al sur con demarcaciones del Estado de México y al sureste con Hidalgo, una franja que incluye carreteras federales y caminos rurales utilizados como rutas de tránsito interestatal. Esa geografía explica el peso de la coordinación regional dentro de la estrategia.
Coordinan operativos contra el robo de combustible en el sur de Querétaro rotativo.com.mx
El robo de combustible no es un fenómeno aislado en la zona. El municipio ha reportado el hidrocarburo asegurado en intervenciones previas, mientras que la frontera con Hidalgo ha registrado repuntes de incidencia en periodos de alta movilidad.
En el dispositivo participan las Secretarías de Seguridad Pública Municipal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Querétaro, bajo un esquema que abarca desde la disuasión hasta la investigación.
La apuesta de las autoridades regionales pasa por cerrar los espacios donde convergen tres entidades, un punto en el que el flujo carretero y la confluencia de jurisdicciones dificultan la actuación de una sola corporación.