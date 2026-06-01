UT San Juan recibe a 101 estudiantes de CECyTEQ para estancias STEM

San Juan del Río, 1 de junio de 2026.- La Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan) recibió a 101 estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro (CECyTEQ) para realizar estancias preuniversitarias enfocadas en disciplinas STEM.
Los jóvenes provienen de los planteles Pedro Escobedo, San Juan del Río y Paso de Mata, y permanecerán un mes en la institución para confirmar su interés vocacional en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
Durante ese periodo, las y los estudiantes desarrollarán proyectos vinculados a su área de conocimiento de bachillerato. La actividad busca reforzar sus habilidades creativas y de innovación, además de acercarlos al entorno universitario antes de decidir la continuidad de sus estudios.
¿Qué ofrece la estancia preuniversitaria?
El esquema permite que los bachilleres trabajen en problemas concretos de su disciplina, una dinámica afín a la formación STEM que distingue a la universidad. Con ello, los participantes ponen a prueba sus aptitudes en un ambiente de educación superior.
La UT San Juan concentra parte de su oferta educativa en programas de perfil tecnológico, un atractivo para egresados de bachillerato de la región que buscan continuar su formación cerca de casa.
La recepción de los alumnos de CECyTEQ se enmarca en las acciones de vinculación entre instituciones de la zona, en línea con iniciativas como la feria universitaria que concentra la oferta académica del municipio.
Al término del mes, los participantes contarán con elementos prácticos para decidir si continúan su formación en una carrera STEM.