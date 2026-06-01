UT San Juan recibe a 101 estudiantes de CECyTEQ para estancias STEM

Durante un mes, los jóvenes de tres planteles desarrollarán proyectos de su área de bachillerato para confirmar su vocación en ciencia y tecnología.

Estudiantes de CECyTEQ en instalaciones de la UT San Juan del Río durante el inicio de sus estancias preuniversitarias STEM.

La UT San Juan del Río recibió a 101 estudiantes de CECyTEQ de los planteles Pedro Escobedo, San Juan del Río y Paso de Mata.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 1 de junio de 2026.- La Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan) recibió a 101 estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro (CECyTEQ) para realizar estancias preuniversitarias enfocadas en disciplinas STEM.

Los jóvenes provienen de los planteles Pedro Escobedo, San Juan del Río y Paso de Mata, y permanecerán un mes en la institución para confirmar su interés vocacional en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Durante ese periodo, las y los estudiantes desarrollarán proyectos vinculados a su área de conocimiento de bachillerato. La actividad busca reforzar sus habilidades creativas y de innovación, además de acercarlos al entorno universitario antes de decidir la continuidad de sus estudios.

¿Qué ofrece la estancia preuniversitaria?

El esquema permite que los bachilleres trabajen en problemas concretos de su disciplina, una dinámica afín a la formación STEM que distingue a la universidad. Con ello, los participantes ponen a prueba sus aptitudes en un ambiente de educación superior.

La UT San Juan concentra parte de su oferta educativa en programas de perfil tecnológico, un atractivo para egresados de bachillerato de la región que buscan continuar su formación cerca de casa.

La recepción de los alumnos de CECyTEQ se enmarca en las acciones de vinculación entre instituciones de la zona, en línea con iniciativas como la feria universitaria que concentra la oferta académica del municipio.

Al término del mes, los participantes contarán con elementos prácticos para decidir si continúan su formación en una carrera STEM.

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