Dirigencia del PAN destaca 11,238 empleos formales en Querétaro de enero a mayo

Martín Arango, presidente estatal del PAN, afirmó que la entidad creció 2.8% en el último trimestre de 2025 y comparó esos datos con estados de Morena.

Martín Arango habla ante un micrófono durante una conferencia de prensa del PAN en Querétaro

Martín Arango, presidente del comité estatal del PAN en Querétaro, durante la conferencia en la que presentó cifras de empleo e inversión en el estado.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 23 de junio de 2026.- El presidente del comité estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro, Martín Arango, atribuyó al estado la creación de 11,238 empleos formales entre enero y mayo y sostuvo que esa cifra ubica a la entidad entre los primeros lugares nacionales en generación de empleo.

El dirigente contrastó ese dato con entidades gobernadas por Morena. Afirmó que en 10 de esos estados se perdieron más de 144,000 empleos en el mismo periodo, lo que, dijo, los coloca en números negativos frente al desempeño queretano.

En crecimiento económico, señaló que en el cuarto trimestre de 2025 Querétaro creció 2.8%, y mencionó caídas en estados administrados por Morena: ubicó a Campeche en 10%, a Quintana Roo en 6.1% y a Baja California en 0.5%.

Arango afirmó además que Querétaro es el sexto estado con menor informalidad laboral del país, con 39%, y citó como contraste a Oaxaca con 79.9%, a Guerrero con 76.4% y a Chiapas con 75.3%.

Sobre inversión, sostuvo que la entidad captó 380 millones de dólares en inversión extranjera directa durante el primer trimestre del año, y aseguró que estados como Tlaxcala y Puebla no registraron inversión extranjera en ese lapso. Atribuyó la diferencia a la estabilidad y la certeza jurídica: "las empresas no invierten en donde existe incertidumbre", expresó.

El dirigente colocó el empleo como eje de su mensaje y lo describió como el mejor programa social que puede impulsar un gobierno. "El empleo dignifica a la persona", dijo, y vinculó cada plaza con una familia y un proyecto de vida.

Enmarcó las cifras en lo que llamó gobiernos "humanistas" y en tres décadas de administraciones panistas en Querétaro. En su intervención sostuvo que en el país existen improvisación y lo que calificó como "narcogobiernos que están frenando el desarrollo", sin precisar a qué administraciones se refería.

Al cierre, afirmó que el PAN continuará lo que describió como su tarea de cuidar Querétaro y el desarrollo de las familias del estado, y abrió la conferencia a preguntas.

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