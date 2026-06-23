Dirigencia del PAN destaca 11,238 empleos formales en Querétaro de enero a mayo

Querétaro, 23 de junio de 2026.- El presidente del comité estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro, Martín Arango, atribuyó al estado la creación de 11,238 empleos formales entre enero y mayo y sostuvo que esa cifra ubica a la entidad entre los primeros lugares nacionales en generación de empleo.
El dirigente contrastó ese dato con entidades gobernadas por Morena. Afirmó que en 10 de esos estados se perdieron más de 144,000 empleos en el mismo periodo, lo que, dijo, los coloca en números negativos frente al desempeño queretano.
En crecimiento económico, señaló que en el cuarto trimestre de 2025 Querétaro creció 2.8%, y mencionó caídas en estados administrados por Morena: ubicó a Campeche en 10%, a Quintana Roo en 6.1% y a Baja California en 0.5%.
Arango afirmó además que Querétaro es el sexto estado con menor informalidad laboral del país, con 39%, y citó como contraste a Oaxaca con 79.9%, a Guerrero con 76.4% y a Chiapas con 75.3%.
Sobre inversión, sostuvo que la entidad captó 380 millones de dólares en inversión extranjera directa durante el primer trimestre del año, y aseguró que estados como Tlaxcala y Puebla no registraron inversión extranjera en ese lapso. Atribuyó la diferencia a la estabilidad y la certeza jurídica: "las empresas no invierten en donde existe incertidumbre", expresó.
El dirigente colocó el empleo como eje de su mensaje y lo describió como el mejor programa social que puede impulsar un gobierno. "El empleo dignifica a la persona", dijo, y vinculó cada plaza con una familia y un proyecto de vida.
Enmarcó las cifras en lo que llamó gobiernos "humanistas" y en tres décadas de administraciones panistas en Querétaro. En su intervención sostuvo que en el país existen improvisación y lo que calificó como "narcogobiernos que están frenando el desarrollo", sin precisar a qué administraciones se refería.
Al cierre, afirmó que el PAN continuará lo que describió como su tarea de cuidar Querétaro y el desarrollo de las familias del estado, y abrió la conferencia a preguntas.