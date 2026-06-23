La Clínica es Nuestra sumará a 153 unidades de Yucatán en su convocatoria 2026

Ciudad de México, 23 de junio de 2026.- El programa La Clínica es Nuestra, del IMSS Bienestar, abrirá en julio su convocatoria 2026 e incorporará por primera vez a 153 unidades médicas de Yucatán, entre las que se distribuirán 80 millones de pesos para trabajos de mejoramiento.

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, hizo el anuncio durante la conferencia matutina de la Presidencia.

Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS Bienestar, presenta el programa La Clínica es Nuestra, que en 2026 incorporará por primera vez a unidades médicas de Yucatán. rotativo.com.mx

La Clínica es Nuestra destina recursos a las unidades médicas para acciones de infraestructura, equipamiento, instrumental médico y mobiliario.

En 2025 el programa repartió 4 mil 608 millones de pesos y benefició a 8 mil 483 unidades, con la participación de 67 mil 864 personas. En menos de un año se concretaron 42 mil acciones de mejora.

Con la convocatoria 2026, el esquema de recursos por unidad se extiende a una entidad que hasta ahora no estaba incluida.