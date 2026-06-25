San Juan del Río, 25 de junio de 2026.- Más de 3 mil 500 personas se reunieron en la Plaza Independencia de San Juan del Río para el concierto de Edith Márquez, estelar de los festejos por el 495 Aniversario de la Fundación del municipio. La cantante era una de las tres presentaciones gratuitas en el centro histórico que el patronato organizó para la edición de este año de la feria, junto a Yuri y Matute.
Quema del castillo pirot\u00e9cnico durante la Feria San Juan del R\u00edo 2026. rotativo.com.mx
En un ambiente familiar y festivo, el público coreó canciones como "Por tanto hablarle de ti", "Mi error, mi fantasía", "Ese beso" y "Mírame", entre otros éxitos de la cantante. El espectáculo concluyó con la tradicional quema del castillo pirotécnico que iluminó el Centro Histórico.
P\u00fablico con celulares encendidos en el concierto del aniversario en San Juan del R\u00edo rotativo.com.mx
Al evento asistieron la Reina de la Feria San Juan del Río 2026, Viviana I, integrantes del Ayuntamiento Sanjuanense y del Gabinete Municipal. Personal de corporaciones de seguridad, protección civil y atención de emergencias supervisó el desarrollo de la noche, parte del operativo que el municipio dispuso para los tres conciertos del Jardín Independencia.
Silueta de Edith M\u00e1rquez bajo luz roja en el escenario en San Juan del R\u00edo rotativo.com.mx
La presentación de Edith Márquez correspondió al 24 de junio, día de San Juan Bautista, fecha en que San Juan del Río conmemora su fundación. El municipio cumplió 495 años con una serie de actos civiles, religiosos y culturales que incluyeron la presentación de un sello postal conmemorativo y honores al INAH durante la jornada. La programación completa de la Feria San Juan del Río 2026 se extiende hasta el 30 de junio, cuando Matute cerrará el ciclo de conciertos gratuitos en la plaza.