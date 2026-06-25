Edith Márquez da concierto ante más de 3 mil 500 personas en el 495 Aniversario de San Juan del Río

La cantante interpretó sus éxitos ante miles de sanjuanenses reunidos en la Plaza Independencia; la noche cerró con castillo pirotécnico.

Edith Márquez interpretó sus éxitos ante miles de asistentes en el Jardín Independencia, con su imagen proyectada en pantalla gigante.

Edith Márquez en el escenario del Jardín Independencia con pantalla gigante en San Juan del Río

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 25 de junio de 2026.- Más de 3 mil 500 personas se reunieron en la Plaza Independencia de San Juan del Río para el concierto de Edith Márquez, estelar de los festejos por el 495 Aniversario de la Fundación del municipio. La cantante era una de las tres presentaciones gratuitas en el centro histórico que el patronato organizó para la edición de este año de la feria, junto a Yuri y Matute.


La figura del castillo pirot\u00e9cnico cerr\u00f3 la noche festiva por el 495 Aniversario de la fundaci\u00f3n de San Juan del R\u00edo. Quema del castillo pirot\u00e9cnico durante la Feria San Juan del R\u00edo 2026. rotativo.com.mx

En un ambiente familiar y festivo, el público coreó canciones como "Por tanto hablarle de ti", "Mi error, mi fantasía", "Ese beso" y "Mírame", entre otros éxitos de la cantante. El espectáculo concluyó con la tradicional quema del castillo pirotécnico que iluminó el Centro Histórico.

M\u00e1s de 3 mil 500 personas iluminaron el Centro Hist\u00f3rico con las luces de sus celulares durante el concierto. P\u00fablico con celulares encendidos en el concierto del aniversario en San Juan del R\u00edo rotativo.com.mx

Al evento asistieron la Reina de la Feria San Juan del Río 2026, Viviana I, integrantes del Ayuntamiento Sanjuanense y del Gabinete Municipal. Personal de corporaciones de seguridad, protección civil y atención de emergencias supervisó el desarrollo de la noche, parte del operativo que el municipio dispuso para los tres conciertos del Jardín Independencia.

La silueta de Edith M\u00e1rquez se recort\u00f3 entre las luces rojas del escenario en el festejo sanjuanense. Silueta de Edith M\u00e1rquez bajo luz roja en el escenario en San Juan del R\u00edo rotativo.com.mx

La presentación de Edith Márquez correspondió al 24 de junio, día de San Juan Bautista, fecha en que San Juan del Río conmemora su fundación. El municipio cumplió 495 años con una serie de actos civiles, religiosos y culturales que incluyeron la presentación de un sello postal conmemorativo y honores al INAH durante la jornada. La programación completa de la Feria San Juan del Río 2026 se extiende hasta el 30 de junio, cuando Matute cerrará el ciclo de conciertos gratuitos en la plaza.

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