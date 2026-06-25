Querétaro, 25 de junio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro detuvo a Juan "N", alias "El Peluquero", señalado como probable responsable de homicidio calificado por hechos ocurridos en abril de 2026 en Santa Rosa Jáuregui.
La aprehensión fue ejecutada el 10 de junio por personal de la Policía de Investigación del Delito, sobre avenida Universidad, en la colonia San Javier, municipio de Querétaro, en cumplimiento de un mandato judicial obtenido tras la investigación ministerial, pericial y de campo.
De acuerdo con la Fiscalía, el 14 de abril de 2026 se tuvo conocimiento del fallecimiento de una persona que presentaba lesiones por proyectil de arma de fuego; los hechos ocurrieron presuntamente en la zona centro de Santa Rosa Jáuregui.
A partir de esa fecha, la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios reunió los datos de prueba necesarios para solicitar y obtener la orden de aprehensión.
Tras su detención, Juan "N" fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere para continuar con el proceso penal.
El imputado se presume inocente hasta que una autoridad judicial declare su responsabilidad, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.