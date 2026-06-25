Fiscalía detiene a "El Peluquero" por homicidio calificado en Santa Rosa Jáuregui

Juan "N" fue detenido el 10 de junio sobre avenida Universidad; es investigado por la muerte de una persona ocurrida en abril en la zona centro de Santa Rosa Jáuregui.

Persona detenida flanqueada por dos agentes de la Policía de Investigación del Delito ante lona de Sinergia por Querétaro

La Fiscalía General del Estado presentó a Juan "N", alias "El Peluquero", detenido el 10 de junio por una orden de aprehensión vinculada a un homicidio calificado ocurrido en Santa Rosa Jáuregui en abril de 2026. El rostro del imputado aparece pixelado en la imagen difundida por la autoridad.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 25 de junio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro detuvo a Juan "N", alias "El Peluquero", señalado como probable responsable de homicidio calificado por hechos ocurridos en abril de 2026 en Santa Rosa Jáuregui.

La aprehensión fue ejecutada el 10 de junio por personal de la Policía de Investigación del Delito, sobre avenida Universidad, en la colonia San Javier, municipio de Querétaro, en cumplimiento de un mandato judicial obtenido tras la investigación ministerial, pericial y de campo.

De acuerdo con la Fiscalía, el 14 de abril de 2026 se tuvo conocimiento del fallecimiento de una persona que presentaba lesiones por proyectil de arma de fuego; los hechos ocurrieron presuntamente en la zona centro de Santa Rosa Jáuregui.

A partir de esa fecha, la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios reunió los datos de prueba necesarios para solicitar y obtener la orden de aprehensión.

Tras su detención, Juan "N" fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere para continuar con el proceso penal.

El imputado se presume inocente hasta que una autoridad judicial declare su responsabilidad, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

seguridad criminalidad sucesos fiscalía

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