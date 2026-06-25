Autobús de Ómnibus de México choca en autopista Querétaro-CDMX a la altura de Pedro Escobedo

El autobús 5724 de Ómnibus de México impactó por el frente al Volkswagen placas ULD-226-L; el vehículo quedó atravesado sobre la vialidad mientras autoridades deslindan responsabilidades.

Autobús de Ómnibus de México y automóvil Volkswagen detenidos tras choque en autopista Querétaro-CDMX

Vista general del accidente vial en el km 183 de la autopista México-Querétaro; al fondo se aprecia la unidad de pasajeros 5724 de Ómnibus de México, y en primer plano el vehículo particular con daños en la carrocería lateral.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Pedro Escobedo, Querétaro, 25 de junio de 2025.- Un autobús de la línea Ómnibus de México, con número económico 5724 y placas de servicio federal 04-HA-5Z, chocó este jueves con un automóvil Volkswagen con placas queretanas ULD-226-L en el kilómetro 183 de la autopista México-Querétaro, en la zona correspondiente al municipio de Pedro Escobedo, con dirección hacia la Ciudad de México.

Autob\u00fas de \u00d3mnibus de M\u00e9xico frente al autom\u00f3vil da\u00f1ado en la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro El parachoques delantero izquierdo del autobús 5724 de Ómnibus de México muestra los daños del impacto; un elemento de la Guardia Nacional permanece en la escena del accidente en el km 183 de la autopista México-Querétaro. rotativo.com.mx

El impacto se registró en el frente del autobús contra la carrocería lateral del vehículo particular, que quedó atravesado sobre la vialidad tras el percance.

Abolladuras y raspones en las puertas del Volkswagen tras choque en autopista Quer\u00e9taro Daños materiales en la carrocería lateral del Volkswagen involucrado en el choque del km 183 de la autopista México-Querétaro, en Pedro Escobedo. rotativo.com.mx

Las fotografías del lugar muestran abolladuras y raspones extensos en las puertas del automóvil, así como daños en el parachoques delantero izquierdo de la unidad de pasajeros.

Placa ULD-226-L del Volkswagen involucrado en choque en autopista Quer\u00e9taro Placa de Querétaro ULD-226-L del automóvil Volkswagen involucrado en el choque del km 183 de la autopista México-Querétaro. rotativo.com.mx

Las autoridades de la Guardia Nacional acudieron al sitio para resguardar la zona y deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados.

Placa federal 04-HA-5Z del autob\u00fas de \u00d3mnibus de M\u00e9xico involucrado en accidente en Quer\u00e9taro Placa de servicio federal 04-HA-5Z del autobús 5724 de Ómnibus de México, unidad involucrada en el choque registrado en Pedro Escobedo. rotativo.com.mx

Elementos de Protección Civil también se presentaron en el lugar; sin embargo, no fue necesaria la atención prehospitalaria porque ninguna persona resultó lesionada en el choque.

Autob\u00fas de \u00d3mnibus de M\u00e9xico y autom\u00f3vil Volkswagen detenidos tras choque en autopista Quer\u00e9taro-CDMX El autobús 5724 de Ómnibus de México y el Volkswagen con placas ULD-226-L quedaron detenidos sobre el km 183 de la autopista México-Querétaro, a la altura de Pedro Escobedo, tras el choque registrado este jueves. rotativo.com.mx

El accidente generó retención vehicular en la autopista mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

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