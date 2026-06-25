Pedro Escobedo, Querétaro, 25 de junio de 2025.- Un autobús de la línea Ómnibus de México, con número económico 5724 y placas de servicio federal 04-HA-5Z, chocó este jueves con un automóvil Volkswagen con placas queretanas ULD-226-L en el kilómetro 183 de la autopista México-Querétaro, en la zona correspondiente al municipio de Pedro Escobedo, con dirección hacia la Ciudad de México.
El parachoques delantero izquierdo del autobús 5724 de Ómnibus de México muestra los daños del impacto; un elemento de la Guardia Nacional permanece en la escena del accidente en el km 183 de la autopista México-Querétaro. rotativo.com.mx
El impacto se registró en el frente del autobús contra la carrocería lateral del vehículo particular, que quedó atravesado sobre la vialidad tras el percance.
Daños materiales en la carrocería lateral del Volkswagen involucrado en el choque del km 183 de la autopista México-Querétaro, en Pedro Escobedo. rotativo.com.mx
Las fotografías del lugar muestran abolladuras y raspones extensos en las puertas del automóvil, así como daños en el parachoques delantero izquierdo de la unidad de pasajeros.
Placa de Querétaro ULD-226-L del automóvil Volkswagen involucrado en el choque del km 183 de la autopista México-Querétaro. rotativo.com.mx
Las autoridades de la Guardia Nacional acudieron al sitio para resguardar la zona y deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados.
Placa de servicio federal 04-HA-5Z del autobús 5724 de Ómnibus de México, unidad involucrada en el choque registrado en Pedro Escobedo. rotativo.com.mx
Elementos de Protección Civil también se presentaron en el lugar; sin embargo, no fue necesaria la atención prehospitalaria porque ninguna persona resultó lesionada en el choque.
El autobús 5724 de Ómnibus de México y el Volkswagen con placas ULD-226-L quedaron detenidos sobre el km 183 de la autopista México-Querétaro, a la altura de Pedro Escobedo, tras el choque registrado este jueves. rotativo.com.mx
El accidente generó retención vehicular en la autopista mientras se realizaban las diligencias correspondientes.