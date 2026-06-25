Amealco, 25 de junio de 2026.- La Unidad Municipal de ProtecciÃ³n Civil de Amealco tiene instalaciones nuevas, dos ambulancias y un convenio de capacitaciÃ³n con la Universidad AutÃ³noma de QuerÃ©taro.

Lo que antes el propio presidente municipal describiÃ³ como condiciones "muy raquÃ­ticas" es ahora una base operativa equipada para atender emergencias en un municipio de mÃ¡s de 70 mil habitantes.

La rehabilitaciÃ³n fue inaugurada este miÃ©rcoles con la presencia de la diputada local Teresita Calzada Rovirosa, presidenta de la ComisiÃ³n de Seguridad PÃºblica y ProtecciÃ³n Civil del Congreso del Estado, y el presidente municipal Oscar PÃ©rez MartÃ­nez, acompaÃ±ados por el coordinador de ProtecciÃ³n Civil, MartÃ­n Arias Montoya, y varios integrantes del cabildo.

La capacidad de respuesta de la unidad no se limita a la poblaciÃ³n residente. Durante festividades religiosas y tradicionales en barrios, colonias y delegaciones del municipio, la cobertura puede extenderse a entre 90 mil y 100 mil personas, segÃºn informÃ³ la legisladora durante el evento.

La Unidad Municipal de ProtecciÃ³n Civil de Amealco, rehabilitada con una inversiÃ³n que forma parte del programa legislativo de la ComisiÃ³n de Seguridad PÃºblica y ProtecciÃ³n Civil del Congreso del Estado. rotativo.com.mx

El refuerzo operativo mÃ¡s inmediato son las dos ambulancias incorporadas desde el inicio de la administraciÃ³n municipal en octubre: una asignada a ProtecciÃ³n Civil y otra a la PolicÃ­a Municipal. Ambas unidades ya estÃ¡n en funciones.

A eso se suma la capacitaciÃ³n del personal operativo, que estarÃ¡ a cargo de la UAQ; el coordinador Arias Montoya precisÃ³ que la coordinaciÃ³n municipal podrÃ¡ definir los temas especÃ­ficos que requiera segÃºn sus necesidades.

La obra en Amealco se inscribe en un programa mÃ¡s amplio impulsado desde la ComisiÃ³n de Seguridad PÃºblica y ProtecciÃ³n Civil del Congreso.

Calzada Rovirosa informÃ³ que durante el primer aÃ±o legislativo se invirtieron 15 millones de pesos en beneficio de mÃ¡s de siete municipios, a los que se sumaron seis mÃ¡s en el segundo aÃ±o, para un total que supera los 13 municipios beneficiados en el estado.

La diputada Teresita Calzada Rovirosa, el presidente municipal Oscar PÃ©rez MartÃ­nez y el coordinador MartÃ­n Arias Montoya, durante la entrega de equipamiento a la Unidad Municipal de ProtecciÃ³n Civil de Amealco. rotativo.com.mx

En paralelo, el cabildo de Amealco aprobÃ³ un programa emergente de mitigaciÃ³n de riesgos para apoyar con lÃ¡minas a mÃ¡s de 120 familias cuyos techos sufrieron daÃ±os estructurales a causa de la granizada del 20 de mayo pasado.

El coordinador Arias Montoya cerrÃ³ el acto con un reconocimiento al personal de rescate que, dijo, arriesga su propia seguridad en cada emergencia, y reiterÃ³ que las nuevas instalaciones estÃ¡n diseÃ±adas para que rescatistas, operadores y personal administrativo puedan coordinar sus esfuerzos con mayor rapidez. ConfirmÃ³ que la unidad permanecerÃ¡ abierta para orientaciÃ³n, capacitaciÃ³n y apoyo a la ciudadanÃ­a.