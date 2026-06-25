Amealco estrena instalaciones de ProtecciÃ³n Civil con dos ambulancias nuevas y capacitaciÃ³n de la UAQ

La diputada Teresita Calzada encabezÃ³ la inauguraciÃ³n junto al presidente municipal Oscar PÃ©rez; la inversiÃ³n acumulada del programa legislativo supera los 15 millones de pesos en mÃ¡s de 13 municipios del estado.

Grupo de funcionarios frente a ambulancia durante entrega en ProtecciÃ³n Civil de Amealco

Con el corte de listÃ³n quedÃ³ inaugurada oficialmente la rehabilitaciÃ³n de las instalaciones de la Unidad Municipal de ProtecciÃ³n Civil de Amealco.

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MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Por MartÃ­n GarcÃ­a Chavero Jun 25, 2026
MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de QuerÃ©taro, medio de comunicaciÃ³n que fundÃ³ en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de QuerÃ©taro y la regiÃ³n. Con mÃ¡s de tres dÃ©cadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

IniciÃ³ como reportero en diversos periÃ³dicos estatales y nacionales, entre ellos El PeriÃ³dico La Prensa, AM QuerÃ©taro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubriÃ³ temas de actualidad, polÃ­tica y sociedad.

Como analista polÃ­tico y especialista en temas de seguridad, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pÃºblica en el Estado y la regiÃ³n, abordando problemÃ¡ticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia.Â 

Su cobertura periodÃ­stica y anÃ¡lisis contribuyen a una comprensiÃ³n profunda de los desafÃ­os que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de QuerÃ©taro, medio digital que combina noticias de Ãºltima hora, anÃ¡lisis polÃ­tico y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales.Â 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en polÃ­tica, seguridad, economÃ­a, cultura y sociedad.

AdemÃ¡s de su labor editorial, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero es un analista polÃ­tico reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a MÃ©xico y al mundo, con especial Ã©nfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Amealco, 25 de junio de 2026.- La Unidad Municipal de ProtecciÃ³n Civil de Amealco tiene instalaciones nuevas, dos ambulancias y un convenio de capacitaciÃ³n con la Universidad AutÃ³noma de QuerÃ©taro.

Lo que antes el propio presidente municipal describiÃ³ como condiciones "muy raquÃ­ticas" es ahora una base operativa equipada para atender emergencias en un municipio de mÃ¡s de 70 mil habitantes.

La rehabilitaciÃ³n fue inaugurada este miÃ©rcoles con la presencia de la diputada local Teresita Calzada Rovirosa, presidenta de la ComisiÃ³n de Seguridad PÃºblica y ProtecciÃ³n Civil del Congreso del Estado, y el presidente municipal Oscar PÃ©rez MartÃ­nez, acompaÃ±ados por el coordinador de ProtecciÃ³n Civil, MartÃ­n Arias Montoya, y varios integrantes del cabildo.

La capacidad de respuesta de la unidad no se limita a la poblaciÃ³n residente. Durante festividades religiosas y tradicionales en barrios, colonias y delegaciones del municipio, la cobertura puede extenderse a entre 90 mil y 100 mil personas, segÃºn informÃ³ la legisladora durante el evento.

Vista exterior de la Unidad Municipal de Protecci\u00f3n Civil de Amealco con ambulancia estacionada La Unidad Municipal de ProtecciÃ³n Civil de Amealco, rehabilitada con una inversiÃ³n que forma parte del programa legislativo de la ComisiÃ³n de Seguridad PÃºblica y ProtecciÃ³n Civil del Congreso del Estado. rotativo.com.mx

El refuerzo operativo mÃ¡s inmediato son las dos ambulancias incorporadas desde el inicio de la administraciÃ³n municipal en octubre: una asignada a ProtecciÃ³n Civil y otra a la PolicÃ­a Municipal. Ambas unidades ya estÃ¡n en funciones.

A eso se suma la capacitaciÃ³n del personal operativo, que estarÃ¡ a cargo de la UAQ; el coordinador Arias Montoya precisÃ³ que la coordinaciÃ³n municipal podrÃ¡ definir los temas especÃ­ficos que requiera segÃºn sus necesidades.

La obra en Amealco se inscribe en un programa mÃ¡s amplio impulsado desde la ComisiÃ³n de Seguridad PÃºblica y ProtecciÃ³n Civil del Congreso.

Calzada Rovirosa informÃ³ que durante el primer aÃ±o legislativo se invirtieron 15 millones de pesos en beneficio de mÃ¡s de siete municipios, a los que se sumaron seis mÃ¡s en el segundo aÃ±o, para un total que supera los 13 municipios beneficiados en el estado.

Funcionarios cortan list\u00f3n naranja frente a ambulancia en inauguraci\u00f3n de Protecci\u00f3n Civil de Amealco La diputada Teresita Calzada Rovirosa, el presidente municipal Oscar PÃ©rez MartÃ­nez y el coordinador MartÃ­n Arias Montoya, durante la entrega de equipamiento a la Unidad Municipal de ProtecciÃ³n Civil de Amealco. rotativo.com.mx

En paralelo, el cabildo de Amealco aprobÃ³ un programa emergente de mitigaciÃ³n de riesgos para apoyar con lÃ¡minas a mÃ¡s de 120 familias cuyos techos sufrieron daÃ±os estructurales a causa de la granizada del 20 de mayo pasado.

El coordinador Arias Montoya cerrÃ³ el acto con un reconocimiento al personal de rescate que, dijo, arriesga su propia seguridad en cada emergencia, y reiterÃ³ que las nuevas instalaciones estÃ¡n diseÃ±adas para que rescatistas, operadores y personal administrativo puedan coordinar sus esfuerzos con mayor rapidez. ConfirmÃ³ que la unidad permanecerÃ¡ abierta para orientaciÃ³n, capacitaciÃ³n y apoyo a la ciudadanÃ­a.

proteccion civil gobierno legislatura seguridad amealco

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