San Juan del RÃ­o no tiene todavÃ­a candidatas formales para 2027, pero ya tiene todo lo demÃ¡s: ambiciones declaradas, egos en colisiÃ³n y la certeza de que el proceso que viene serÃ¡ el mÃ¡s competido en la historia reciente del municipio. Lo interesante no es quiÃ©n va a ganar. Lo interesante es por quÃ© ninguno de los tres partidos con posibilidades reales ha podido definir todavÃ­a su perfil, y quÃ© dice eso de la salud polÃ­tica de cada uno.

Empecemos por el PAN, que es quien mÃ¡s presume orden y mÃ¡s lo necesita. El partido gobierna San Juan del RÃ­o desde 2015 con una ventaja que en 2024 se redujo a menos de dos mil votos. Esa cifra deberÃ­a haber encendido todas las alarmas.

En cambio, lo que encendiÃ³ fue una pelea interna entre seis mujeres que se miran con una mezcla de cortesÃ­a institucional y desconfianza real. El gobernador Mauricio Kuri ya puso su ficha sobre la mesa: Tania Ruiz Castro. Cuando Kuri seÃ±ala un nombre en QuerÃ©taro, la maquinaria estatal empieza a moverse. Eso no es democracia interna, es operaciÃ³n polÃ­tica con encuestas como decorado.

El problema de Tania Ruiz no es su capacidad. Es su historia. LlegÃ³ al servicio pÃºblico panista despuÃ©s de militar en el PRI y de contender por el Partido Verde. En polÃ­tica esas conversiones se perdonan, pero no se olvidan. Y en una interna donde hay panistas de toda la vida â€”con base territorial propia, con aÃ±os de trabajo en mesas del INE y del Instituto Electoral, con deudas que cobrarâ€” la pregunta que nadie hace en voz alta pero todos piensan es: Â¿por quÃ© ella y no nosotras? La respuesta honesta es incÃ³moda: porque tiene el respaldo del gobernador y ellas no. Eso puede ser suficiente para ganar la interna. Raramente es suficiente para construir un partido unido de cara a una elecciÃ³n apretada.

Morena, por su parte, enfrenta un dilema que lleva meses sin resolver y que cada semana que pasa se vuelve mÃ¡s caro. Rosy Sinecio lleva tiempo construyendo su perfil con una disciplina que sus rivales internos no han igualado: presencia territorial, estructura en organizaciones civiles y respaldo desde la Ciudad de MÃ©xico. Es el perfil que la lÃ³gica del partido en este municipio exige. La votaciÃ³n de 2024 fue tan alta que la ley de paridad obliga a Morena a postular una mujer, o a enfrentar impugnaciones que podrÃ­an descarrilar el proceso interno en el peor momento.

Y sin embargo, Edgar Inzunza no se va. El diputado local â€”ex panista, ex regidor, figura con nombre propio en el municipioâ€” sigue siendo mencionado como opciÃ³n. Que Morena siquiera lo considere revela una tensiÃ³n que el partido no ha sabido gestionar: la diferencia entre lo que conviene electoralmente y lo que conviene a las camarillas internas. Si Inzunza termina en la boleta, Morena habrÃ¡ elegido la comodidad de una candidatura conocida sobre la inteligencia de una candidatura ganadora. No serÃ­a la primera vez.

Movimiento Ciudadano llega a este escenario con algo que no tenÃ­a en procesos anteriores: estructura territorial activa y un nombre que empieza a circular. Armida Siqueiros, al frente de la delegaciÃ³n estatal de Trabajadores y Productores del partido naranja, ha movido ficha en San Juan del RÃ­o con una anticipaciÃ³n que no es casual. MC sabe que no va a ganar la alcaldÃ­a en 2027, pero tambiÃ©n sabe que una candidatura competitiva en este municipio vale oro para su proyecto estatal de cara a 2030. El objetivo no es el palacio municipal. El objetivo es el posicionamiento.

AhÃ­ estÃ¡ el cuadro completo: un PAN que gobierna con ventaja decreciente y una interna que puede terminar fracturada, una Morena que tiene los votos para ganar si no se equivoca en el perfil, y un MC que juega a largo plazo con mÃ¡s inteligencia tÃ¡ctica de la que sus rivales le reconocen.

Lo que nadie dice en voz alta, pero los nÃºmeros dicen con claridad, es que San Juan del RÃ­o estÃ¡ disponible. El PAN no lo tiene asegurado. Morena no lo tiene ganado. Y esa incertidumbre, en un municipio que durante aÃ±os fue predecible, es la verdadera noticia polÃ­tica del momento. Los leo en los comentarios. Hasta la prÃ³xima.