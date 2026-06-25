San Juan del RÃ­o estÃ¡ disponible: el mapa polÃ­tico que ningÃºn partido quiere ver

El PAN gobierna con ventaja que se achica, Morena no resuelve si va con Rosy Sinecio o Edgar Inzunza, y Movimiento Ciudadano mueve ficha antes de tiempo. Nadie tiene San Juan del RÃ­o asegurado.

Vista aÃ©rea del centro de San Juan del RÃ­o con la parroquia y la plaza principal, en un grÃ¡fico dividido con los colores de PAN, Morena y Movimiento Ciudadano.

Vista aÃ©rea del centro de San Juan del RÃ­o, municipio donde PAN, Morena y Movimiento Ciudadano definen sus aspirantes rumbo al proceso electoral de 2027.

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MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Por MartÃ­n GarcÃ­a Chavero Jun 25, 2026
MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de QuerÃ©taro, medio de comunicaciÃ³n que fundÃ³ en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de QuerÃ©taro y la regiÃ³n. Con mÃ¡s de tres dÃ©cadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

IniciÃ³ como reportero en diversos periÃ³dicos estatales y nacionales, entre ellos El PeriÃ³dico La Prensa, AM QuerÃ©taro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubriÃ³ temas de actualidad, polÃ­tica y sociedad.

Como analista polÃ­tico y especialista en temas de seguridad, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pÃºblica en el Estado y la regiÃ³n, abordando problemÃ¡ticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia.Â 

Su cobertura periodÃ­stica y anÃ¡lisis contribuyen a una comprensiÃ³n profunda de los desafÃ­os que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de QuerÃ©taro, medio digital que combina noticias de Ãºltima hora, anÃ¡lisis polÃ­tico y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales.Â 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en polÃ­tica, seguridad, economÃ­a, cultura y sociedad.

AdemÃ¡s de su labor editorial, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero es un analista polÃ­tico reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a MÃ©xico y al mundo, con especial Ã©nfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del RÃ­o no tiene todavÃ­a candidatas formales para 2027, pero ya tiene todo lo demÃ¡s: ambiciones declaradas, egos en colisiÃ³n y la certeza de que el proceso que viene serÃ¡ el mÃ¡s competido en la historia reciente del municipio. Lo interesante no es quiÃ©n va a ganar. Lo interesante es por quÃ© ninguno de los tres partidos con posibilidades reales ha podido definir todavÃ­a su perfil, y quÃ© dice eso de la salud polÃ­tica de cada uno.

Empecemos por el PAN, que es quien mÃ¡s presume orden y mÃ¡s lo necesita. El partido gobierna San Juan del RÃ­o desde 2015 con una ventaja que en 2024 se redujo a menos de dos mil votos. Esa cifra deberÃ­a haber encendido todas las alarmas.

En cambio, lo que encendiÃ³ fue una pelea interna entre seis mujeres que se miran con una mezcla de cortesÃ­a institucional y desconfianza real. El gobernador Mauricio Kuri ya puso su ficha sobre la mesa: Tania Ruiz Castro. Cuando Kuri seÃ±ala un nombre en QuerÃ©taro, la maquinaria estatal empieza a moverse. Eso no es democracia interna, es operaciÃ³n polÃ­tica con encuestas como decorado.

El problema de Tania Ruiz no es su capacidad. Es su historia. LlegÃ³ al servicio pÃºblico panista despuÃ©s de militar en el PRI y de contender por el Partido Verde. En polÃ­tica esas conversiones se perdonan, pero no se olvidan. Y en una interna donde hay panistas de toda la vida â€”con base territorial propia, con aÃ±os de trabajo en mesas del INE y del Instituto Electoral, con deudas que cobrarâ€” la pregunta que nadie hace en voz alta pero todos piensan es: Â¿por quÃ© ella y no nosotras? La respuesta honesta es incÃ³moda: porque tiene el respaldo del gobernador y ellas no. Eso puede ser suficiente para ganar la interna. Raramente es suficiente para construir un partido unido de cara a una elecciÃ³n apretada.

Morena, por su parte, enfrenta un dilema que lleva meses sin resolver y que cada semana que pasa se vuelve mÃ¡s caro. Rosy Sinecio lleva tiempo construyendo su perfil con una disciplina que sus rivales internos no han igualado: presencia territorial, estructura en organizaciones civiles y respaldo desde la Ciudad de MÃ©xico. Es el perfil que la lÃ³gica del partido en este municipio exige. La votaciÃ³n de 2024 fue tan alta que la ley de paridad obliga a Morena a postular una mujer, o a enfrentar impugnaciones que podrÃ­an descarrilar el proceso interno en el peor momento.

Y sin embargo, Edgar Inzunza no se va. El diputado local â€”ex panista, ex regidor, figura con nombre propio en el municipioâ€” sigue siendo mencionado como opciÃ³n. Que Morena siquiera lo considere revela una tensiÃ³n que el partido no ha sabido gestionar: la diferencia entre lo que conviene electoralmente y lo que conviene a las camarillas internas. Si Inzunza termina en la boleta, Morena habrÃ¡ elegido la comodidad de una candidatura conocida sobre la inteligencia de una candidatura ganadora. No serÃ­a la primera vez.

Movimiento Ciudadano llega a este escenario con algo que no tenÃ­a en procesos anteriores: estructura territorial activa y un nombre que empieza a circular. Armida Siqueiros, al frente de la delegaciÃ³n estatal de Trabajadores y Productores del partido naranja, ha movido ficha en San Juan del RÃ­o con una anticipaciÃ³n que no es casual. MC sabe que no va a ganar la alcaldÃ­a en 2027, pero tambiÃ©n sabe que una candidatura competitiva en este municipio vale oro para su proyecto estatal de cara a 2030. El objetivo no es el palacio municipal. El objetivo es el posicionamiento.

AhÃ­ estÃ¡ el cuadro completo: un PAN que gobierna con ventaja decreciente y una interna que puede terminar fracturada, una Morena que tiene los votos para ganar si no se equivoca en el perfil, y un MC que juega a largo plazo con mÃ¡s inteligencia tÃ¡ctica de la que sus rivales le reconocen.

Lo que nadie dice en voz alta, pero los nÃºmeros dicen con claridad, es que San Juan del RÃ­o estÃ¡ disponible. El PAN no lo tiene asegurado. Morena no lo tiene ganado. Y esa incertidumbre, en un municipio que durante aÃ±os fue predecible, es la verdadera noticia polÃ­tica del momento. Los leo en los comentarios. Hasta la prÃ³xima.

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