Detienen a tres personas con cristal y cizallas en colonia Indeco de San Juan del Río

La Policía Municipal aseguró bolsas con sustancia similar al cristal y un par de cizallas durante recorridos de seguridad en la colonia Indeco.

Tres personas puestas a disposición de la autoridad competente por la Policía Municipal de San Juan del Río

Las tres personas detenidas en la colonia Indeco fueron puestas a disposición de la autoridad competente, según informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río. La imagen incluye la leyenda oficial: "Se presume inocente, mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial (Art. 113 del CNPP)".

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 25 de junio de 2025.- Tres personas fueron detenidas en la colonia Indeco de San Juan del Río luego de que policías municipales les localizaran bolsas con sustancia granulada cristalina con características similares al narcótico conocido como cristal, así como un par de cizallas —herramienta usada para forzar candados y cerraduras.

La detención ocurrió durante los recorridos de seguridad que implementa la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

Cizallas y bolsas con sustancia similar al cristal aseguradas por la Polic\u00eda Municipal de San Juan del R\u00edo en colonia Indeco Entre los objetos asegurados durante la detención en colonia Indeco se encontró un par de cizallas marca Pretul y bolsas con sustancia granulada de características similares al cristal. rotativo.com.mx

En el marco de una inspección preventiva, los elementos identificaron a las tres personas y encontraron los objetos en su poder.

Los detenidos, junto con el material asegurado, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para que determine su situación jurídica.

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