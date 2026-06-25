San Juan del Río, 25 de junio de 2025.- Tres personas fueron detenidas en la colonia Indeco de San Juan del Río luego de que policías municipales les localizaran bolsas con sustancia granulada cristalina con características similares al narcótico conocido como cristal, así como un par de cizallas —herramienta usada para forzar candados y cerraduras.
La detención ocurrió durante los recorridos de seguridad que implementa la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).
Entre los objetos asegurados durante la detención en colonia Indeco se encontró un par de cizallas marca Pretul y bolsas con sustancia granulada de características similares al cristal. rotativo.com.mxEn el marco de una inspección preventiva, los elementos identificaron a las tres personas y encontraron los objetos en su poder.
Los detenidos, junto con el material asegurado, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para que determine su situación jurídica.