Querétaro, 26 de junio de 2026.- El XXVIII Congreso Nacional Ordinario del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) sesionó en Querétaro con la participación del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, y la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Celia Maya, quienes encabezaron el presidium junto con otras autoridades del Poder Judicial federal.
Al evento acudió la secretaria del Trabajo de Querétaro, Liliana San Martín Castillo, quien ante representantes sindicales de todo el país señaló que el Poder Judicial desempeña una función esencial para garantizar el acceso a la justicia, proteger los derechos de las personas y brindar certeza jurídica, y que su fortaleza depende también del compromiso de quienes hacen posible su operación cotidiana.
"Detrás de una institución sólida siempre hay mujeres y hombres comprometidos con su labor. Reconocer su trabajo y fortalecer sus derechos también significa fortalecer la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones", expresó San Martín Castillo.
La titular de la Secretaría del Trabajo planteó que las organizaciones sindicales han sido fundamentales para impulsar mejores condiciones laborales y consolidar espacios de diálogo que fortalecen tanto a las instituciones como al servicio público. Reiteró el compromiso de continuar con una política de puertas abiertas hacia los sindicatos, privilegiando la conciliación, el respeto a la autonomía sindical y la construcción de consensos como herramientas para mantener la paz laboral en Querétaro.
Además del presidente de la SCJN y la titular del Tribunal de Disciplina Judicial, participaron en el congreso el presidente del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas Solano; el secretario general del STPJF, Jesús Gilberto González Pimentel; el director del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Benjamín Rubio; el secretario de la Sección Querétaro del sindicato, Germán Briseño Sainz, y la secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado en Querétaro, Silvia Rivera Hernández.