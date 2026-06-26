Querétaro, sede del XXVIII Congreso del Sindicato Judicial Federal

Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la SCJN, y Celia Maya, del Tribunal de Disciplina Judicial, encabezaron el presidium en Querétaro.

Grupo de participantes posa durante el XXVIII Congreso Nacional del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial en Querétaro

Participantes en el XXVIII Congreso Nacional Ordinario del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, celebrado en Querétaro.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 26 de junio de 2026.- El XXVIII Congreso Nacional Ordinario del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) sesionó en Querétaro con la participación del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, y la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Celia Maya, quienes encabezaron el presidium junto con otras autoridades del Poder Judicial federal.

Al evento acudió la secretaria del Trabajo de Querétaro, Liliana San Martín Castillo, quien ante representantes sindicales de todo el país señaló que el Poder Judicial desempeña una función esencial para garantizar el acceso a la justicia, proteger los derechos de las personas y brindar certeza jurídica, y que su fortaleza depende también del compromiso de quienes hacen posible su operación cotidiana.

"Detrás de una institución sólida siempre hay mujeres y hombres comprometidos con su labor. Reconocer su trabajo y fortalecer sus derechos también significa fortalecer la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones", expresó San Martín Castillo.

La titular de la Secretaría del Trabajo planteó que las organizaciones sindicales han sido fundamentales para impulsar mejores condiciones laborales y consolidar espacios de diálogo que fortalecen tanto a las instituciones como al servicio público. Reiteró el compromiso de continuar con una política de puertas abiertas hacia los sindicatos, privilegiando la conciliación, el respeto a la autonomía sindical y la construcción de consensos como herramientas para mantener la paz laboral en Querétaro.

Además del presidente de la SCJN y la titular del Tribunal de Disciplina Judicial, participaron en el congreso el presidente del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas Solano; el secretario general del STPJF, Jesús Gilberto González Pimentel; el director del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Benjamín Rubio; el secretario de la Sección Querétaro del sindicato, Germán Briseño Sainz, y la secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado en Querétaro, Silvia Rivera Hernández.

gobierno congreso trabajadores sindicato

Reciente

Militares del Ejército Mexicano y personal de Conagua resguardan la entrada de un predio durante cateo por extracción ilegal de agua en San Juan del Río
San Juan del Río

Cateos en San Juan del Río dejan 7 detenidos y 8 pipas por extracción ilegal

La FGR ejecutó cateos simultáneos en Santa Cruz Nieto y en la capital queretana tras una denuncia ciudadana; aseguró ocho pipas y detuvo a siete personas.

Astudillo Suárez levanta los brazos en el podio durante su registro ante la alianza Morena-PT-Verde en la Ciudad de México
Querétaro

Astudillo se registra como aspirante a coordinar Morena en Querétaro

El diputado federal presentó su solicitud ante la alianza Morena-PT-Partido Verde en el World Trade Center de la Ciudad de México, con el respaldo del líder nacional del Partido Verde y legisladores del estado.

Bomberos del Departamento Municipal ingresan al local de productos de limpieza en Avenida Juárez durante la atención del incendio
San Juan del Río

Incendio en local de limpieza deja a una mujer con quemaduras en Av. Juárez

Una mujer fue trasladada al Hospital General con quemaduras en cara y brazos; Protección Civil descartó explosión o derrame y confirmó que no quedan riesgos en el sitio.

Toro negro en plena embestida dentro de una plaza de toros
San Juan del Río

Revocado el amparo, sí habrá corrida de toros en la Feria San Juan del Río

El tribunal colegiado de circuito revocó el amparo de grupos animalistas y confirmó la legalidad del festejo taurino.