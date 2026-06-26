Astudillo se registra como aspirante a coordinar Morena en Querétaro

El diputado federal presentó su solicitud ante la alianza Morena-PT-Partido Verde en el World Trade Center de la Ciudad de México, con el respaldo del líder nacional del Partido Verde y legisladores del estado.

Astudillo Suárez levanta los brazos en el podio durante su registro ante la alianza Morena-PT-Verde en la Ciudad de México

Ricardo Astudillo Suárez al momento de formalizar su registro como aspirante a la Coordinación Estatal ante la alianza Morena-PT-Verde, en el World Trade Center de la Ciudad de México.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 26 de junio de 2026.- El diputado federal Ricardo Astudillo Suárez presentó este viernes su registro como aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de la alianza Morena-PT-Partido Verde para Querétaro, en el World Trade Center de la Ciudad de México.

El acto contó con la presencia de Arturo Escobar, líder nacional del Partido Verde, y los diputados federales Raúl Bolaños y Nayeli Fernández, junto con militantes, liderazgos sociales y simpatizantes del estado.

Ricardo Astudillo Su\u00e1rez muestra su solicitud de registro ante la mesa del proceso de la alianza Morena-PT-Verde en la Ciudad de M\u00e9xico Astudillo muestra su solicitud de registro ante la mesa directiva del proceso, en el World Trade Center de la Ciudad de México, ante el aplauso de los presentes. rotativo.com.mx

"Querétaro no necesita copiar modelos, necesita construir su propio camino. Una 4T a la queretana, con orden, con identidad, con resultados y con profundo respeto por nuestra gente", señaló Astudillo ante los asistentes al acto.

El legislador planteó que su proyecto parte de la organización territorial. "La transformación no se impone: se construye escuchando, caminando y organizando al pueblo", sostuvo, al tiempo que reafirmó el principio de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo como eje de su aspiración.

Simpatizantes y liderazgos sociales de la alianza Morena-PT-Verde en Quer\u00e9taro posan en foto grupal durante el registro de Astudillo en la Ciudad de M\u00e9xico Simpatizantes y liderazgos sociales de la alianza Morena-PT-Verde en Querétaro, reunidos en el World Trade Center de la Ciudad de México para el registro de Astudillo. rotativo.com.mx

La Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional es la estructura con la que la alianza Morena-PT-Verde organiza su presencia en los estados previo a los procesos electorales.

politica morena ricardo astudillo

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