Ciudad de México, 26 de junio de 2026.- El diputado federal Ricardo Astudillo Suárez presentó este viernes su registro como aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de la alianza Morena-PT-Partido Verde para Querétaro, en el World Trade Center de la Ciudad de México.
El acto contó con la presencia de Arturo Escobar, líder nacional del Partido Verde, y los diputados federales Raúl Bolaños y Nayeli Fernández, junto con militantes, liderazgos sociales y simpatizantes del estado.
Astudillo muestra su solicitud de registro ante la mesa directiva del proceso, en el World Trade Center de la Ciudad de México, ante el aplauso de los presentes. rotativo.com.mx
"Querétaro no necesita copiar modelos, necesita construir su propio camino. Una 4T a la queretana, con orden, con identidad, con resultados y con profundo respeto por nuestra gente", señaló Astudillo ante los asistentes al acto.
El legislador planteó que su proyecto parte de la organización territorial. "La transformación no se impone: se construye escuchando, caminando y organizando al pueblo", sostuvo, al tiempo que reafirmó el principio de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo como eje de su aspiración.
Simpatizantes y liderazgos sociales de la alianza Morena-PT-Verde en Querétaro, reunidos en el World Trade Center de la Ciudad de México para el registro de Astudillo. rotativo.com.mx
La Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional es la estructura con la que la alianza Morena-PT-Verde organiza su presencia en los estados previo a los procesos electorales.