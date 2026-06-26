Ciudad de México, 26 de junio de 2026.- El primer tema que la presidenta Claudia Sheinbaum puso sobre la mesa con el rey Felipe VI de España fue el reconocimiento histórico de los pueblos originarios y la vigencia de la solicitud de perdón por los abusos cometidos durante la Conquista. Así lo reveló este viernes en su conferencia matutina, al describir el encuentro del jueves 25 de junio en Palacio Nacional como una reunión "muy cordial" de aproximadamente una hora.

"Hablé porque la solicitud de perdón es relevante para nosotros, más allá de cualquier discrepancia que pueda haber, y le planteé la importancia de que 28 millones de mexicanas y mexicanos se reconocen como indígenas", declaró la mandataria. Señaló también que en México se hablan 69 lenguas, y que el reconocimiento de las grandes civilizaciones previas a la llegada de los españoles forma parte de la identidad nacional actual.

Sheinbaum subrayó que para México el perdón histórico no es únicamente un reclamo diplomático sino "un asunto de identidad nacional, de reconocimiento y de no discriminación". La reunión fue posible, explicó, porque Felipe VI visitó recientemente en Madrid una exposición sobre mujeres indígenas mexicanas y en ese acto reconoció abusos durante la Conquista, gesto que la presidenta describió como el detonante del encuentro.

El rey, según narró Sheinbaum, "escuchó" el planteamiento y propuso que en la cumbre iberoamericana de noviembre, en Madrid, una de las mesas de trabajo sea sobre pueblos indígenas. "A él le interesaba seguir trabajando conjuntamente hacia adelante", dijo la presidenta.

Además de los pueblos originarios, los mandatarios abordaron temas comerciales, económicos, la situación internacional, la autodeterminación de los pueblos y la paz. Juntos recorrieron el mural de Diego Rivera en las escalinatas de Palacio Nacional. Sheinbaum destacó la sencillez del monarca: "Es una persona muy sencilla."

La visita de Felipe VI a México —su primera en siete años— se enmarca en su agenda para el Mundial 2026, ya que acudió al partido de España contra Uruguay en el estadio de Zapopan, Guadalajara. La Secretaría de Relaciones Exteriores calificó el encuentro como el inicio de "una nueva etapa de diálogo y de respeto", en anticipación a la conmemoración, en 2027, de los 50 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Tres exposiciones viajarán próximamente a España como parte del fortalecimiento cultural bilateral: una sobre la República española y los refugiados, otra dedicada a Sor Juana Inés de la Cruz y una tercera sobre la cultura maya.