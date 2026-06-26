Querétaro, 26 de junio de 2026.- Más del 50% del territorio del municipio de Querétaro presenta algún índice de isla de calor, reveló la Secretaría del Medio Ambiente local, al referir que este fin de semana arranca una campaña de reforestación que operará todos los fines de semana hasta octubre.

Las acciones se concentrarán primero en tres zonas con mayor radiación solar identificadas en un análisis conjunto con la Semarnat y la Comisión de la Megalópolis: La Hacienda, Santa Rosa y San Pablo. En cada una se plantarán más de 200 árboles bajo esquemas de compensación con programa de riego controlado.

"Más del 50% del territorio tiene algún índice de isla de calor, pero estamos enfocándonos en tres zonas piloto que tienen la mayor radiación solar", precisó Lupita Espinosa, secretaria del Medio Ambiente del municipio.

Las especies a sembrar son en su mayoría nativas —más del 80%—: mezquite, huisache, palo verde, tepeguaje, pata de vaca y guamúchil. El porcentaje de sobrevivencia del arbolado plantado el año anterior fue del 87%.

La meta de la administración es superar los 80,000 ejemplares; hasta el momento van aproximadamente 40,000. Desde 2018, cuando entró en vigor el Programa de Ordenamiento Ecológico, la cobertura vegetal urbana creció entre 15 y 20%; ese año se frenó el déficit, que previamente alcanzaba 377,000 árboles.

En lo que va del año, 761 árboles han sido registrados por compensación exclusivamente en la zona urbana. El mantenimiento involucra a servicios públicos municipales, empresas como Amazon y Coca-Cola, desarrolladoras inmobiliarias y vecinos organizados en esquemas de adopción. La delegación Villa Cayetano Rubio es la que mayor cobertura vegetal registra en el municipio.

Los calendarios de reforestación se publicarán en las páginas oficiales del municipio a partir de esta semana.

Explora Querétaro

El lunes se lanza oficialmente Explora Querétaro, programa de senderismo en áreas naturales protegidas impulsado por el alcalde y coordinado con las secretarías de Turismo y Deportes.

El arranque será en el Parque Joya La Barreta con 10 turoperadores confirmados; el cupo por evento es de 40 personas y el costo se definirá ese mismo día.

El municipio cuenta con 11 áreas naturales protegidas que abarcan cerca del 40% de su territorio. Los recorridos incluirán educación ambiental, avistamiento de aves y talleres de manejo de residuos. La Secretaría habilitará un formulario de inscripción para planear la logística de cada evento.

Cerro Colorado y plásticos

En el predio colindante con el Cerro Colorado, en la colonia Hércules, la Secretaría levantó un procedimiento administrativo por limpieza de terreno sin permiso. Se analiza la sanción correspondiente. Espinosa señaló que el propietario ha mostrado disposición para participar en el programa de manejo del área natural protegida y atender las inquietudes de los residentes.

En materia de plásticos de un solo uso, la dependencia notifica establecimientos en los mercados de las delegaciones Felipe Carrillo Puerto y Félix Osores para que acaten el reglamento municipal. El número exacto de comercios notificados se actualizará próximamente.