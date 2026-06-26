Querétaro, 26 de junio de 2026.- Las dos mil 114 comunidades educativas del estado cerraron el ciclo 2025-2026 con la Octava Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), convocada por la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ).
En este último encuentro colegiado del año, más de 14 mil maestras y maestros analizaron los avances obtenidos, identificaron áreas de mejora y definieron las prioridades pedagógicas para el próximo regreso a clases.
La coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, precisó que la sesión funcionó como cierre de los proyectos de cada plantel y como punto de partida para el siguiente ciclo.
"El mensaje en este consejo es hacer un cierre de proyectos. Los maestros al inicio empezamos el ciclo escolar con un diagnóstico, pero vamos viendo los avances en cada uno de los consejos técnicos.
Este nos permite hacer un cierre, decir en qué avances, qué tenemos que priorizar para el siguiente ciclo escolar, desde luego sin abandonar los proyectos estatales que se enfocan únicamente en Querétaro", indicó.
Docentes y directivos de educación básica participan en la Octava Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar en una escuela de Querétaro durante el cierre del ciclo 2025-2026. rotativo.com.mx
La coordinadora reconoció que el trabajo de mejora continúa: "Nuestros maestros tendrán mucho todavía que mejorar, tendremos mucho que apoyarlos".
La agenda incluyó evaluación formativa, reflexión sobre la práctica docente, estrategias para abatir el rezago escolar y experiencias de acompañamiento pedagógico.
Además, la USEBEQ presentó nuevos insumos para educación primaria, secundaria y multigrado con materiales sobre lectura, escritura y planeación didáctica.
El CTE es el principal espacio de trabajo colegiado entre docentes, directivos y supervisores de educación básica.
El calendario ordinario del ciclo 2025-2026 incluyó ocho sesiones, siendo esta última la que permite a cada plantel hacer un balance antes del siguiente inicio de cursos.