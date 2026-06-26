14 mil maestros de Querétaro evalúan el ciclo 2025-2026 en última sesión del CTE

Docentes, directivos y supervisores de las dos mil 114 comunidades educativas del estado evaluaron logros y fijaron prioridades para el próximo regreso a clases.

Mujer habla con micrófono ante grupo de asistentes sentados en sesión al aire libre, con pantalla que muestra el logo de la USEBEQ al fondo

Sesión plenaria de la Octava y última reunión ordinaria del CTE, convocada por la USEBEQ para cerrar el ciclo escolar 2025-2026 en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 26 de junio de 2026.- Las dos mil 114 comunidades educativas del estado cerraron el ciclo 2025-2026 con la Octava Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), convocada por la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ).

En este último encuentro colegiado del año, más de 14 mil maestras y maestros analizaron los avances obtenidos, identificaron áreas de mejora y definieron las prioridades pedagógicas para el próximo regreso a clases.

La coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, precisó que la sesión funcionó como cierre de los proyectos de cada plantel y como punto de partida para el siguiente ciclo.

"El mensaje en este consejo es hacer un cierre de proyectos. Los maestros al inicio empezamos el ciclo escolar con un diagnóstico, pero vamos viendo los avances en cada uno de los consejos técnicos.

Este nos permite hacer un cierre, decir en qué avances, qué tenemos que priorizar para el siguiente ciclo escolar, desde luego sin abandonar los proyectos estatales que se enfocan únicamente en Querétaro", indicó.

Grupo de docentes y directivos trabajan en una sesi\u00f3n del CTE en el interior de un aula de educaci\u00f3n primaria, con proyecci\u00f3n en pantalla Docentes y directivos de educación básica participan en la Octava Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar en una escuela de Querétaro durante el cierre del ciclo 2025-2026. rotativo.com.mx

La coordinadora reconoció que el trabajo de mejora continúa: "Nuestros maestros tendrán mucho todavía que mejorar, tendremos mucho que apoyarlos".

La agenda incluyó evaluación formativa, reflexión sobre la práctica docente, estrategias para abatir el rezago escolar y experiencias de acompañamiento pedagógico.

Además, la USEBEQ presentó nuevos insumos para educación primaria, secundaria y multigrado con materiales sobre lectura, escritura y planeación didáctica.

El CTE es el principal espacio de trabajo colegiado entre docentes, directivos y supervisores de educación básica.

El calendario ordinario del ciclo 2025-2026 incluyó ocho sesiones, siendo esta última la que permite a cada plantel hacer un balance antes del siguiente inicio de cursos.

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