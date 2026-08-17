San Juan del Río, 17 de agosto de 2026.- La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) concluyó este lunes la asignación de folios para la segunda convocatoria de concesiones QroTaxi 2026. Los interesados tienen hasta el 30 de octubre para completar el envío de documentos y quedar en posibilidad de acceder a una concesión.
La distribución de las concesiones responde a la demanda de movilidad registrada en la entidad: la Zona Metropolitana de Querétaro recibirá 412 unidades, Pedro Escobedo contará con 120, San Juan del Río con 64 y el resto se asignará a otros municipios del estado.
El programa amplía así la cobertura del servicio de taxis iniciado en mayo de 2025 con la presentación oficial del nuevo modelo.
Los beneficiarios recibirán unidades Nissan V-Drive 2026 con título de concesión incluido. Entre las condiciones del programa figuran cero enganche, rotulación de agencia, condonación del pago de refrendo 2026 y un costo preferencial de seguro de 15 mil 985 pesos; el financiamiento del vehículo podrá extenderse hasta 60 meses.
Los registros se realizaron en su totalidad a través de la plataforma en línea qrotaxi.live, conforme al esquema de gestión digital implementado por la AMEQ.