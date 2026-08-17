Concluye asignación de folios para segunda convocatoria QroTaxi 2026

La Zona Metropolitana recibirá 412 unidades; Pedro Escobedo, 120; San Juan del Río, 64; y el resto se distribuirá entre otros municipios; la convocatoria estuvo abierta en línea vía qrotaxi.live.

Unidad QroTaxi con rotulación oficial azul, blanca y amarilla. Matrícula TR-6111. San Juan del Río, Querétaro, 2026.

Unidad Nissan V-Drive 2026 con la imagen oficial del programa QroTaxi en San Juan del Río.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 17 de agosto de 2026.- La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) concluyó este lunes la asignación de folios para la segunda convocatoria de concesiones QroTaxi 2026. Los interesados tienen hasta el 30 de octubre para completar el envío de documentos y quedar en posibilidad de acceder a una concesión.

La distribución de las concesiones responde a la demanda de movilidad registrada en la entidad: la Zona Metropolitana de Querétaro recibirá 412 unidades, Pedro Escobedo contará con 120, San Juan del Río con 64 y el resto se asignará a otros municipios del estado.

El programa amplía así la cobertura del servicio de taxis iniciado en mayo de 2025 con la presentación oficial del nuevo modelo.

Los beneficiarios recibirán unidades Nissan V-Drive 2026 con título de concesión incluido. Entre las condiciones del programa figuran cero enganche, rotulación de agencia, condonación del pago de refrendo 2026 y un costo preferencial de seguro de 15 mil 985 pesos; el financiamiento del vehículo podrá extenderse hasta 60 meses.

Los registros se realizaron en su totalidad a través de la plataforma en línea qrotaxi.live, conforme al esquema de gestión digital implementado por la AMEQ.

gobierno movilidad transporte qrotaxi

Reciente

Diputada Sully Mauricio Sixtos muestra tres iniciativas sobre grúas ante la Oficialía de Partes del Congreso de Querétaro
Legislatura

Sully Mauricio pide descuento a víctimas de robo en corralones de Querétaro

Las propuestas buscan descuentos para víctimas de delito, inspecciones anuales a concesionarios y devolución de pagos cuando el arrastre no tenga fundamento legal.

Diputadas Ginna Guzmán y Perla Flores en rueda de prensa sobre ley de autismo y neurodivergencias, Querétaro, agosto 2026.
Legislatura

Ginna Guzmán presenta ley para incluir a personas con autismo en Querétaro

La propuesta del PVEM busca garantizar diagnóstico, educación inclusiva, empleo, movilidad y sanción a la discriminación contra personas con espectro autista o neurodivergencias, con una comisión intersecretarial y un padrón estatal.

Corredoras cruzan el arco de salida del FestiVaqueRun 2026 en el Parque Paso de Los Guzmán, San Juan del Río
San Juan del Río

7 mil personas corren con estilo vaquero en la FestiVaqueRun de San Juan del Río

La convocatoria del Gobierno Municipal de San Juan del Río duplicó la expectativa inicial de 3 mil 500 participantes; el cierre fue en Foro Reto Río con toro mecánico, stands de masajes y música norteña.

Equipo del cortometraje Rosario recibe mención honorífica en el Festival Cine en Tus Manos 2026 San Juan del Río.
San Juan del Río

Cortometrajes "Rosario" y "Antes de Verte" ganan el Cine en Tus Manos 2026

Mario Zaragoza, ganador del Premio Ariel, apadrinó la ceremonia y recibió un reconocimiento del Ayuntamiento por su apoyo al cine local.