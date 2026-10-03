San Juan del Río, 2 de octubre de 2026.- Autoridades municipales y estatales se reunieron con taxistas del municipio en una mesa de trabajo para mejorar la movilidad y reforzar la seguridad del sector transportista.
Al encuentro acudieron Miguel Ángel Saldívar Trejo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de San Juan del Río, y Tania Ruiz, directora de Proyectos Regionales del Estado de Querétaro.
De acuerdo con la SSPM, el objetivo fue sumar esfuerzos y encontrar soluciones junto con el gremio.