Autoridades se reúnen con taxistas de San Juan del Río

El titular de Seguridad Pública Municipal, Miguel Ángel Saldívar Trejo, y la directora de Proyectos Regionales del Estado, Tania Ruiz, acudieron al encuentro.

Policía uniformado y funcionaria estatal sentados a una mesa durante la reunión con taxistas en San Juan del Río


La mesa de trabajo tuvo como objetivo sumar esfuerzos para mejorar la movilidad y reforzar la seguridad del sector taxista de San Juan del Río, informó la SSPM.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 2 de octubre de 2026.- Autoridades municipales y estatales se reunieron con taxistas del municipio en una mesa de trabajo para mejorar la movilidad y reforzar la seguridad del sector transportista.

Al encuentro acudieron Miguel Ángel Saldívar Trejo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de San Juan del Río, y Tania Ruiz, directora de Proyectos Regionales del Estado de Querétaro.

De acuerdo con la SSPM, el objetivo fue sumar esfuerzos y encontrar soluciones junto con el gremio.

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