Predios de Colinas de Menchaca: trámite tardaría hasta 2 semanas

El INSUS reforzará la atención al proceso de los predios de más de 130 familias; después vendría la escrituración, dijo el senador Agustín Dorantes.

El senador Agustín Dorantes habla con micrófono ante vecinos de Colinas de Menchaca en una reunión por regularización.

Agustín Dorantes Lámbarri, senador por Querétaro, informó que el INSUS reforzará la atención al proceso de regularización de los predios de más de 130 familias.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 2 de octubre de 2026.- El trámite de regularización de los predios de más de 130 familias de Colinas de Menchaca I y II ante el Registro Público de la Propiedad podría concluir en una o dos semanas, de acuerdo con el senador por Querétaro Agustín Dorantes Lámbarri.

Dorantes volvió a reunirse con vecinas y vecinos de ambos asentamientos para informarles que el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) reforzará la atención al proceso. Atribuyó el avance a sus gestiones y al apoyo del Gobierno del Estado.

Según dijo, le han indicado que el procedimiento puede tardar entre una y dos semanas máximo, una vez que se revise a detalle el trámite y todo esté en orden. Si surge alguna irregularidad, explicó, se hará saber a la autoridad para corregirla en el menor tiempo posible.

“Pero esperemos que no sea así, que en una o dos semanas se termine el trámite en el Registro Público a la Propiedad”, afirmó. Entonces se pasaría a “la etapa que están esperando todas y todos ustedes, que es el tema de la escrituración”.

Asistentes aplauden en la reuni\u00f3n sobre la regularizaci\u00f3n de predios de Colinas de Menchaca I y II, en Quer\u00e9taro. La escrituración es la etapa que esperan las familias de Colinas de Menchaca I y II una vez que concluya el trámite en el Registro Público de la Propiedad. rotativo.com.mx

La representante del INSUS en Querétaro, Rocío Mejía Montiel, informó el estado general del proceso de regularización de ambos asentamientos y ofreció atender de manera particular los casos específicos que expusieron las y los vecinos.

Edgar Sánchez, director de Regularización Territorial de la Secretaría de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo estatal, reportó el seguimiento del proceso para que pudieran cumplir los requisitos de ley.

Dorantes recordó que la Comisión Estatal de Aguas ya ha brindado los contratos de agua potable a las familias de Colinas de Menchaca I y II, lo que atribuyó al trabajo del gobernador Mauricio Kuri.

Con ese servicio contratado, el esfuerzo se concentra ahora en la regularización de los predios, que según el senador permitirá a las familias avanzar en el acceso a más obras y servicios.

gobierno senado agustin dorantes

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