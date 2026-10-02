Querétaro, 2 de octubre de 2026.- El trámite de regularización de los predios de más de 130 familias de Colinas de Menchaca I y II ante el Registro Público de la Propiedad podría concluir en una o dos semanas, de acuerdo con el senador por Querétaro Agustín Dorantes Lámbarri.
Dorantes volvió a reunirse con vecinas y vecinos de ambos asentamientos para informarles que el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) reforzará la atención al proceso. Atribuyó el avance a sus gestiones y al apoyo del Gobierno del Estado.
Según dijo, le han indicado que el procedimiento puede tardar entre una y dos semanas máximo, una vez que se revise a detalle el trámite y todo esté en orden. Si surge alguna irregularidad, explicó, se hará saber a la autoridad para corregirla en el menor tiempo posible.
“Pero esperemos que no sea así, que en una o dos semanas se termine el trámite en el Registro Público a la Propiedad”, afirmó. Entonces se pasaría a “la etapa que están esperando todas y todos ustedes, que es el tema de la escrituración”.
La escrituración es la etapa que esperan las familias de Colinas de Menchaca I y II una vez que concluya el trámite en el Registro Público de la Propiedad. rotativo.com.mx
La representante del INSUS en Querétaro, Rocío Mejía Montiel, informó el estado general del proceso de regularización de ambos asentamientos y ofreció atender de manera particular los casos específicos que expusieron las y los vecinos.
Edgar Sánchez, director de Regularización Territorial de la Secretaría de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo estatal, reportó el seguimiento del proceso para que pudieran cumplir los requisitos de ley.
Dorantes recordó que la Comisión Estatal de Aguas ya ha brindado los contratos de agua potable a las familias de Colinas de Menchaca I y II, lo que atribuyó al trabajo del gobernador Mauricio Kuri.
Con ese servicio contratado, el esfuerzo se concentra ahora en la regularización de los predios, que según el senador permitirá a las familias avanzar en el acceso a más obras y servicios.