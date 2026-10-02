Investigan nueva alerta de amenazas en bachilleratos de Querétaro

La secretaria de Educación avisó a la Policía Cibernética y a Seguridad Ciudadana, y pidió no reproducir mensajes cuya veracidad no esté confirmada.

Mujer de saco negro responde a reporteros con micrófonos sobre la alerta de amenazas en bachilleratos de Querétaro

La Secretaría de Educación investiga una alerta viral con presuntas amenazas contra el COBAQ y Cecite; no se han suspendido actividades en los planteles.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 02, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 2 de octubre de 2026.- Una nueva alerta que circuló en redes sociales con presuntas amenazas contra planteles de bachillerato, dirigida específicamente al COBAQ y a Cecite, está bajo investigación, sin que hasta el momento se haya confirmado su autenticidad, informó la secretaria de Educación estatal, Martha Elena Soto Obregón.

Al conocer la circulación de los mensajes, la dependencia dio aviso a la Policía Cibernética del municipio y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que realicen la verificación correspondiente.

Soto Obregón ubicó la alerta entre las notificaciones virales que, dijo, circulan en prácticamente todo el país. “Seguramente ustedes han seguido estas notificaciones virales que están pasando prácticamente en toda la República. Me acaban de mandar una también de Chiapas”, señaló.

Las autoridades mantienen atención permanente ante este tipo de mensajes, indicó la secretaria, quien pidió a la población no reproducir información cuya veracidad no haya sido confirmada, porque la difusión puede contribuir a que los contenidos se vuelvan virales y generen preocupación entre la comunidad.

No se han suspendido actividades en los planteles mencionados, aclaró, y la información sigue en revisión por las autoridades competentes.

Hizo un llamado a docentes y directivos a mantenerse atentos. A madres y padres de familia les pidió reforzar el acompañamiento de sus hijos, en especial en los contenidos que consultan y comparten en redes sociales.

Para la funcionaria, la situación también es una oportunidad para reflexionar sobre el uso de las redes sociales y fortalecer la verificación de la información.

gobierno seguridad criminalidad bachillerato

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