Querétaro, 2 de octubre de 2026.- Ante los cuestionamientos por el consumo de agua de los centros de datos, el Gobierno de Querétaro anunció que implementará una Cédula de Operación Anual (COA) para recopilar información sobre las emisiones, el consumo de agua, los residuos y el impacto ambiental de estas instalaciones.

Querétaro concentra alrededor de 72% de la capacidad instalada de centros de datos del país, de acuerdo con información presentada por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).

Hasta ahora, la autoridad estatal no tenía la obligación de cuantificar de forma directa el agua que consumen, reconoció el titular de la dependencia, Marco Antonio Del Prete Tercero.

La medición será voluntaria en su primera etapa y se hará en coordinación con la Asociación Mexicana de Data Centers.

Un informe de Oxfam México, publicado en agosto de 2026, señala que un centro de datos ubicado en Querétaro cuenta con permisos para extraer hasta 25 millones de litros de agua de pozo.

La organización advierte que los grandes centros de datos pueden requerir millones de litros para sus sistemas de enfriamiento, aunque el consumo depende de la tecnología utilizada.

En 2025 se anunció una inversión de 4 mil 800 millones de dólares de CloudHQ para construir seis centros de datos en Querétaro. El Gobierno federal presentó el proyecto como infraestructura sustentable porque contempla sistemas de refrigeración sin agua.

Querétaro mantiene acuerdos de cooperación con Israel en tecnología y gestión del agua, y algunas de las tecnologías consideradas para proyectos como el Sistema Batán tienen antecedentes de uso en Israel y otros países.

No hay evidencia pública de que Israel tenga propiedad, control o concesiones sobre el agua de Querétaro: el convenio firmado en 2024 entre el Gobierno federal y Querétaro establece que las asignaciones y concesiones corresponden a instituciones mexicanas como la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Estatal de Aguas.

A principios de 2027 podrían conocerse los resultados iniciales de la cédula, con los que el Gobierno estatal busca obtener sus primeros datos sistemáticos sobre el agua que consume esta industria.