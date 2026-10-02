San Juan del Río, 2 de octubre de 2026.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) inició los trabajos de investigación y rehabilitación de la Pirámide de la Cruz, en la zona arqueológica del Barrio de la Cruz, con 2 millones de pesos aportados por el Gobierno Municipal.

La intervención contempla investigación arqueológica, consolidación de estructuras y adecuaciones para que, más adelante, el sitio pueda recibir visitantes bajo un esquema controlado.

Por ahora, el acceso general permanece restringido para proteger los vestigios y respetar las actividades tradicionales que se realizan en la zona.

La delegada del INAH en Querétaro, Rosa Estela Reyes García, señaló que los trabajos comenzaron con retraso. Todavía no hay certeza de que una primera área pueda abrirse al público en diciembre.

El sitio tiene relevancia para la investigación de los antiguos asentamientos de la región. De acuerdo con el INAH, distintas temporadas de exploración han permitido identificar vestigios relacionados con asentamientos de tradición Chupícuaro, considerados entre los más antiguos de la región.

Mientras avanzan los trabajos en el Barrio de la Cruz, el INAH busca recursos para intervenir otro punto arqueológico de San Juan del Río: El Rosario, donde se localizan vestigios y un mural de influencia teotihuacana que enfrenta riesgos por las condiciones del terreno.

La dependencia estima que necesita al menos 7 millones de pesos para una primera etapa de rescate de los murales. Presentó un anteproyecto ante autoridades estatales y municipales para buscar financiamiento.

San Juan del Río cuenta con más de 70 sitios arqueológicos identificados. La falta de recursos y de personal especializado obliga al INAH a desarrollar los trabajos de conservación de manera gradual.