Registro abierto al Concurso de Pan de Muerto en San Juan del Río

El concurso será el 1 de noviembre, a las 10:00 horas, en el Museo Panteón de la Santa Veracruz y tendrá cupo para 50 equipos.

Pan de muerto con azúcar sobre tabla de madera junto a cempasúchil y papel picado rojo; concurso en San Juan del Río

El 3er. Concurso de Pan de Muerto 2026 se realizará el 1 de noviembre en el Museo Panteón de la Santa Veracruz, con cupo máximo de 50 equipos.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Oct 02, 2026
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San Juan del Río, 2 de octubre de 2026.- El registro para el 3er. Concurso de Pan de Muerto 2026 permanecerá abierto hasta el 30 de octubre, o hasta agotar el cupo de 50 equipos, para una competencia que se realizará el 1 de noviembre en el Museo Panteón de la Santa Veracruz.

La Presidencia Municipal de San Juan del Río, a través de la Coordinación de Desarrollo Económico, lanzó la convocatoria con el objetivo de preservar y promover una de las tradiciones culinarias más representativas de México.

Pueden participar panaderos, reposteros, estudiantes de gastronomía, pastelerías, colectivos y público en general, de manera individual o en equipos de hasta tres integrantes.

Las personas interesadas deben registrarse en la Dirección de Turismo Municipal, ubicada en el Portal del Diezmo, en avenida Juárez Oriente número 15, en el Centro de San Juan del Río.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:30 a 15:00 horas. Para completar la inscripción se requiere una fotocopia por ambos lados de la credencial del INE del capitán del equipo.

El concurso arranca a las 10:00 horas. El Museo Panteón de la Santa Veracruz se ubica en el Barrio del Calvario.

Los tres primeros lugares recibirán premios en especie. El jurado será designado por la Coordinación de Desarrollo Económico y su decisión será inapelable.

La premiación se realizará el mismo 1 de noviembre, al concluir el concurso, en el Museo Panteón de la Santa Veracruz.

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