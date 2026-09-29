Festival del Café en San Juan del Río atrae a unos 15 mil

El municipio estima una derrama de 2.5 millones de pesos; 24 negocios locales reportaron venta total de los productos que llevaron al festival.

Visitantes consultan el menú en un puesto de café del Festival del Café en San Juan del Río.

Los 24 negocios locales, entre cafeterías y panaderías, reportaron venta total de los productos que llevaron, según Durán Zárate.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 29 de septiembre de 2026.- El Primer Festival del Café de San Juan del Río reunió a unas 15 mil personas en el Jardín Independencia y dejó una derrama económica estimada en 2.5 millones de pesos, informó el coordinador de Desarrollo Económico del municipio, Francisco Javier Durán Zárate.

Participaron 24 negocios locales, entre cafeterías y panaderías, con venta de café y pan, catas y degustaciones.

Barista prepara una bebida en una m\u00e1quina de espresso en un puesto del Festival del Caf\u00e9 en San Juan del R\u00edo. Cafeterías locales ofrecieron bebidas en el festival, que dejó una derrama económica estimada en 2.5 millones de pesos. rotativo.com.mx

El coordinador dijo que “todas reportan venta total de los productos que llevaron” y que la derrama económica impacta “tanto en los comercios asistentes, como en todo el comercio del Centro Histórico”.

Cientos de asistentes en mesas largas y de pie bajo una carpa blanca durante el Festival del Caf\u00e9 en San Juan del R\u00edo. El municipio calcula en unas 15 mil las personas que asistieron al Primer Festival del Café, realizado de las 16 a las 21 horas. rotativo.com.mx

Durán Zárate precisó que el festival recibió visitantes de Guanajuato, el Estado de México e Hidalgo, de los municipios de El Marqués, Corregidora y Pinal de Amoles, de la capital queretana y de otras demarcaciones de Querétaro.

Croissants con almendra y chocolate sobre tablas de madera en un puesto de pan del Festival del Caf\u00e9 en San Juan del R\u00edo. Panaderías y cafeterías participaron con venta de pan, café, catas y degustaciones en el Jardín Independencia. rotativo.com.mx

El festival se desarrolló el 27 de septiembre, de las 16 a las 21 horas, con música del saxofonista Luis Barrón y del trovador Edson Franco. Las catas y degustaciones se realizaron alrededor del Día Internacional del Café, que se conmemora cada 1 de octubre.

Buscó fortalecer el consumo local, crear un espacio de convivencia familiar y promover la gastronomía del municipio.

Dos personas revisan un folleto de bebidas de caf\u00e9 en un puesto del Festival del Caf\u00e9 en San Juan del R\u00edo. En el festival participaron más de 20 establecimientos dedicados al café, entre ellos puestos de bebidas y productos derivados. rotativo.com.mx

A la inauguración asistieron la regidora del Ayuntamiento de San Juan del Río, Ana Paula Higuera Alanís, y el coordinador de Desarrollo Integral, Israel Aguillón Barrón, entre otros.

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