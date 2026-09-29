San Juan del Río, 29 de septiembre de 2026.- El Primer Festival del Café de San Juan del Río reunió a unas 15 mil personas en el Jardín Independencia y dejó una derrama económica estimada en 2.5 millones de pesos, informó el coordinador de Desarrollo Económico del municipio, Francisco Javier Durán Zárate.
Participaron 24 negocios locales, entre cafeterías y panaderías, con venta de café y pan, catas y degustaciones.
Cafeterías locales ofrecieron bebidas en el festival, que dejó una derrama económica estimada en 2.5 millones de pesos. rotativo.com.mx
El coordinador dijo que “todas reportan venta total de los productos que llevaron” y que la derrama económica impacta “tanto en los comercios asistentes, como en todo el comercio del Centro Histórico”.
El municipio calcula en unas 15 mil las personas que asistieron al Primer Festival del Café, realizado de las 16 a las 21 horas. rotativo.com.mx
Durán Zárate precisó que el festival recibió visitantes de Guanajuato, el Estado de México e Hidalgo, de los municipios de El Marqués, Corregidora y Pinal de Amoles, de la capital queretana y de otras demarcaciones de Querétaro.
Panaderías y cafeterías participaron con venta de pan, café, catas y degustaciones en el Jardín Independencia. rotativo.com.mx
El festival se desarrolló el 27 de septiembre, de las 16 a las 21 horas, con música del saxofonista Luis Barrón y del trovador Edson Franco. Las catas y degustaciones se realizaron alrededor del Día Internacional del Café, que se conmemora cada 1 de octubre.
Buscó fortalecer el consumo local, crear un espacio de convivencia familiar y promover la gastronomía del municipio.
En el festival participaron más de 20 establecimientos dedicados al café, entre ellos puestos de bebidas y productos derivados. rotativo.com.mx
A la inauguración asistieron la regidora del Ayuntamiento de San Juan del Río, Ana Paula Higuera Alanís, y el coordinador de Desarrollo Integral, Israel Aguillón Barrón, entre otros.