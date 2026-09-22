San Juan del Río alista su primer Festival del Café

El evento reunirá a más de 25 expositores y espera cerca de 4 mil asistentes en su primera edición, según el municipio.

Francisco Javier Durán Zárate, coordinador de Desarrollo Económico de San Juan del Río, en conferencia.
  • Francisco Javier Durán Zárate, coordinador de Desarrollo Económico municipal, proyectó una asistencia cercana a las 4 mil personas.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 22 de septiembre de 2026.- San Juan del Río realizará el próximo domingo 27 de septiembre su primer Festival del Café en el Jardín Independencia, con la participación confirmada de más de 25 expositores provenientes de distintos municipios, informó el coordinador de Desarrollo Económico municipal, Francisco Javier Durán Zárate.

La coordinación municipal ya había confirmado semanas antes la participación de al menos 20 cafeterías locales establecidas, dentro de un cupo total de hasta 25 expositores.

"Estamos siendo muy conservadores, es la primera vez que vamos a este festival y no tenemos un antecedente", explicó Durán Zárate, quien proyectó una asistencia cercana a las 4 mil personas, aunque no descartó que la cifra final sea mayor de acuerdo con la respuesta observada en redes sociales.

La convocatoria se difundió a través de redes sociales y medios de comunicación, entre ellos Rotativo, con lo que el gobierno municipal reporta buena aceptación previa al evento, sin una cifra oficial de alcance.

El festival es el primero de una agenda turística de cierre de año en el municipio, que en las próximas semanas suma también el 20° Festival de Día de Muertos y la apertura prevista del Centro Histórico Cultural.

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