San Juan del Río, 22 de septiembre de 2026.- San Juan del Río realizará el próximo domingo 27 de septiembre su primer Festival del Café en el Jardín Independencia, con la participación confirmada de más de 25 expositores provenientes de distintos municipios, informó el coordinador de Desarrollo Económico municipal, Francisco Javier Durán Zárate.
La coordinación municipal ya había confirmado semanas antes la participación de al menos 20 cafeterías locales establecidas, dentro de un cupo total de hasta 25 expositores.
"Estamos siendo muy conservadores, es la primera vez que vamos a este festival y no tenemos un antecedente", explicó Durán Zárate, quien proyectó una asistencia cercana a las 4 mil personas, aunque no descartó que la cifra final sea mayor de acuerdo con la respuesta observada en redes sociales.
La convocatoria se difundió a través de redes sociales y medios de comunicación, entre ellos Rotativo, con lo que el gobierno municipal reporta buena aceptación previa al evento, sin una cifra oficial de alcance.
El festival es el primero de una agenda turística de cierre de año en el municipio, que en las próximas semanas suma también el 20° Festival de Día de Muertos y la apertura prevista del Centro Histórico Cultural.