Conagua prevé chubascos en Querétaro este 22 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional ubica a Querétaro entre los estados con probabilidad de chubascos, en un panorama nacional influido por el huracán Polo y el monzón mexicano.

Mapa de sistemas meteorológicos de México del 22 de septiembre de 2026, con el huracán Polo y el monzón mexicano

El Servicio Meteorológico Nacional ubicó a Querétaro entre los estados con probabilidad de chubascos este 22 de septiembre, en un panorama nacional marcado por las bandas del huracán Polo y el monzón mexicano.

Conagua / SMN
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 22, 2026
Mariana Torres García

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Querétaro, 22 de septiembre de 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil, con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua, prevé chubascos para Querétaro este 22 de septiembre, dentro del panorama meteorológico nacional del día.

El organismo federal identificó cinco sistemas activos sobre el país: las bandas nubosas del huracán Polo, el monzón mexicano, inestabilidad atmosférica, canales de baja presión y una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera.

Para Querétaro, el pronóstico ubica al estado dentro del grupo con probabilidad de chubascos, junto con Coahuila, Nuevo León e Hidalgo. La dependencia federal reservó las lluvias de mayor intensidad —fuertes a puntuales intensas— para un corredor que va de Jalisco a Oaxaca, y también para Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El reporte contempla además ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del país, en los litorales del Pacífico y del golfo de México, y en la península de Yucatán; Querétaro no figura en ese segmento del aviso.

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