San Juan del Río, 21 de septiembre de 2026.- Atención ciudadana, campañas de salud visual, mantenimiento de espacios públicos, señalización vial, vacunación de animales, orientación para productores y apoyos sociales forman parte de las acciones que el gobierno municipal de San Juan del Río ha desplegado durante 2026 mediante jornadas itinerantes en comunidades rurales.

La intervención más reciente se realizó en San Antonio Zatlauco, donde distintas dependencias instalaron mesas de atención para habitantes de la comunidad.

La jornada incluyó rehabilitación de espacios públicos, entrega de jitomate y un encuentro del presidente municipal Roberto Cabrera Valencia con ciudadanía y liderazgos de la localidad.

El recorrido comenzó formalmente en febrero con el programa Sanjuanízate, planteado originalmente para llevar jornadas semanales a las 83 comunidades rurales del municipio. Para el 7 de septiembre, la cobertura de Rotativo ubicaba al esquema en su edición número 64, realizada en San Germán, donde fueron atendidas cerca de 120 solicitudes.

Ese número permite dimensionar la frecuencia del programa, pero no debe confundirse con un padrón de beneficiarios. Las propias coberturas utilizan indistintamente conceptos como atenciones, servicios y solicitudes, por lo que no resulta metodológicamente correcto sumarlos como si correspondieran a personas únicas.

Habitantes y autoridades participan en jornada comunitaria realizada en San Antonio Zatlauco, San Juan del Río. rotativo.com.mx

Las jornadas registran desde 40 hasta 270 atenciones

Las cifras publicadas muestran diferencias importantes entre comunidades. Palmillas registró 270 atenciones en la edición 20; Santa Matilde reportó cerca de 220; Santa Lucía y San Pedro Ahuacatlán superaron las 200, mientras que Ojo de Agua, Santa Bárbara La Cueva y San José Galindo rondaron las 180.

En contraste, localidades de menor demanda registraron volúmenes inferiores. Soledad del Río tuvo cerca de 40 atenciones, Laguna de Vaquerías alrededor de 60, Sabino Chico cerca de 60 y Estancia de Santa Lucía 64.

Las cifras muestran que el despliegue no tiene el mismo tamaño en todas las comunidades y depende de las solicitudes y servicios que se concentran en cada visita.

Uno de los registros más altos documentados por Rotativo ocurrió en Palmillas, donde diez dependencias municipales, el DIF y la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal participaron en una jornada con 270 atenciones. La cobertura identificó esa cifra como la mayor alcanzada durante las primeras 20 ediciones del programa.

Atención ciudadana sin trasladarse a oficinas centrales

Uno de los elementos constantes ha sido la instalación simultánea de mesas de diferentes áreas municipales. Entre las dependencias que aparecen de manera recurrente están el Sistema Municipal DIF, JAPAM y las secretarías de la Mujer, Desarrollo Social, Desarrollo Agropecuario, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Servicios Públicos, Finanzas y Seguridad Pública.

Este esquema permite que habitantes realicen consultas, entreguen solicitudes o reciban orientación directamente en su comunidad.

En El Coto, por ejemplo, las mesas se complementaron con vacunación de mascotas, identificación de ganado, limpieza, rehabilitación del Centro de Salud y una campaña de salud visual.

El componente agropecuario de las jornadas ha incluido atención a productores, vacunación e identificación de ganado. rotativo.com.mx

En Rancho Banthí, además de 165 atenciones en las mesas municipales, se desarrolló una jornada de salud que ofreció consultas y medicamentos gratuitos. También se rehabilitó con pintura el inmueble de la delegación y se realizaron trabajos en reductores de velocidad.

Seguridad vial y rehabilitación de espacios

Las coberturas muestran que las jornadas no se han limitado a recibir peticiones. En distintas comunidades también se han ejecutado trabajos inmediatos de mantenimiento y seguridad vial.

En Rancho de Enmedio se pintaron 13 reductores de velocidad y dos pasos peatonales, se renovó señalización de cruce escolar y se rehabilitó la cancha de basquetbol. La misma jornada registró cerca de 110 servicios directos a habitantes.

En Sabino Chico se instalaron boyas en nueve reductores de velocidad, señalética, cuatro pasos peatonales y cuatro líneas de frenado. Servicios Públicos realizó limpieza de espacios y Desarrollo Social intervino con pintura la telesecundaria de la comunidad.

En Santa Cruz Nieto, edición número 61 del esquema, se registraron cerca de 175 atenciones y se realizaron trabajos de pintura en reductores, colocación de señalética y rehabilitación de espacios públicos.

Salud visual, prevención y apoyos sociales

La campaña de salud visual aparece de manera constante en las jornadas revisadas. También se han incorporado consultas médicas, orientación social, actividades para adultos mayores y registros para adquisición de productos a bajo costo.

Santa Matilde combinó cerca de 220 atenciones con salud visual, instalación de señalética vial, reforestación y entrega de calentadores solares, tinacos y tanques de gas a bajo costo. La intervención también incluyó actividades sobre huertos ecológicos y acciones en el jardín de niños Nicolás Bravo.

En Rosa de Castilla fueron atendidas más de 80 solicitudes; Desarrollo Social instaló una mesa para productos a bajo costo, organizó activación cognitiva para adultos mayores y realizó entrega de jitomate.

La jornada incluyó igualmente salud visual, señalización y participación de áreas de atención a mujeres, campo y seguridad.

La entrega de jitomate ha sido otro componente recurrente del esquema y aparece documentada en diversas comunidades. En Zatlauco volvió a incorporarse como parte de las acciones desarrolladas durante la jornada más reciente.

Servicios también llegan al sector agropecuario





Seguridad Pública formó parte de las dependencias municipales que llevaron orientación y servicios a San Antonio Zatlauco. rotativo.com.mx

La presencia de Desarrollo Agropecuario y las áreas de protección animal ha permitido incorporar servicios específicos para comunidades con actividad ganadera.

En Ojo de Agua, además de más de 180 atenciones, se realizaron acciones de cuidado animal tanto para mascotas como para ganado bovino. La jornada también incluyó mantenimiento, poda y rehabilitación de espacios.

En San José Galindo se aplicó medicina preventiva a ovinos, mientras que en El Coto se efectuaron labores de identificación de ganado.

Estas acciones complementaron los servicios administrativos y de infraestructura realizados durante las mismas jornadas.

Reforestación y mantenimiento comunitario

El componente ambiental también se repite en diferentes localidades. Santa Lucía recibió 50 árboles para reforestar el campo de futbol y trabajos de rehabilitación en la iglesia, además de más de 200 atenciones ciudadanas.

Santa Isabel El Coto registró cerca de 100 atenciones, la plantación o entrega de 90 árboles, trabajos de limpieza en áreas educativas y acciones de seguridad vial frente a la primaria Francisco González Bocanegra.

En La Estancia fueron colocadas boyas en nueve reductores, señalética preventiva y pintura en cuatro pasos peatonales; la misma jornada registró 160 atenciones y entrega de árboles y ropa.

Del servicio inmediato al seguimiento de acuerdos

Otro elemento documentado por Rotativo es el regreso a determinadas comunidades después de la primera jornada. En Arcila, el municipio volvió para sembrar 20 árboles y entregar otros 20 a la Casa Ejidal, tres toneladas de cemento y una silla de ruedas destinada al Centro de Salud comunitario.

Posteriormente se registraron visitas de seguimiento en Estancia de Bordos, Santa Cruz Escandón y Palma de Romero. En esta última comunidad se impartió una plática de prevención de adicciones y se entregaron árboles durante el regreso de las autoridades municipales.

El seguimiento resulta relevante porque permite diferenciar una solicitud recibida durante una mesa de atención de una acción efectivamente ejecutada. Las publicaciones revisadas, sin embargo, no presentan hasta ahora un indicador único que permita determinar qué porcentaje de todas las solicitudes planteadas durante las jornadas quedó completamente resuelto.

Zatlauco continúa el recorrido territorial

La jornada de San Antonio Zatlauco mantiene el modelo desarrollado durante los últimos meses: dependencias municipales concentradas en la comunidad, atención directa, trabajos de mantenimiento y apoyos específicos.

El balance de las coberturas publicadas durante 2026 muestra que las jornadas han llevado a las comunidades servicios que van desde salud visual y trámites hasta señalización vial, rehabilitación de canchas y delegaciones, reforestación, vacunación animal y atención a productores.

La siguiente medición necesaria para evaluar con mayor precisión los resultados del programa será el número de solicitudes concluidas y los compromisos efectivamente cumplidos.

Las cifras actuales permiten conocer volumen de atención y acciones realizadas, pero no equivalen por sí mismas a un padrón acumulado de personas beneficiadas.