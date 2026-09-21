Oaxaca, México (SEMlac).- La visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como parte de su gira nacional Honestidad y Resultados, demostró una vez más que Oaxaca está en su corazón y que lo anterior es palpable en los importantes programas sociales que impulsa el humanismo mexicano en beneficio de miles de oaxaqueñas y oaxaqueños, aseveró la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), de la LXVI Legislatura, diputada Tania Caballero Navarro.

Destacó que, de la mano del gobernador Salomón Jara Cruz y en coordinación con el Gobierno de México, se impulsan acciones que atienden necesidades históricas de las comunidades y que hoy se traducen en programas sociales, infraestructura, servicios de salud, vivienda y justicia para los pueblos originarios.

“La presidenta Claudia Sheinbaum ha demostrado con hechos que Oaxaca está en su corazón. No solamente viene, escucha y conoce las necesidades de nuestro pueblo; también regresa con respuestas, con programas, con obras y con justicia para nuestras comunidades. Hoy un millón 734.000 personas reciben alguno de los Programas para el Bienestar, lo que representa una inversión de 36.342 millones de pesos, una cifra histórica para la entidad”, expresó.

Señaló que estas cifras representan una política social que llega directamente a las familias y que pone especial atención en las personas adultas mayores, con discapacidad, estudiantes, jóvenes, mujeres y quienes trabajan en el campo.

Caballero Navarro reconoció también el impulso conjunto a proyectos estratégicos para Oaxaca, como el Tren Interoceánico, el Plan General Lázaro Cárdenas para la Mixteca, la conservación de la Red Federal de Carreteras y el avance de 76 caminos artesanales, además de las acciones para fortalecer el abasto de agua, la vivienda y la infraestructura productiva.

En materia de salud, resaltó la construcción de tres hospitales, los más equipados del país, que integrarán la Ciudad Salud Ñuu Tata, así como el anuncio de 1.600 consultorios médicos del Servicio Universal de Salud que comenzarán a operar en enero de 2027.

La legisladora sostuvo que estas acciones representan un avance significativo para acercar los servicios de salud a las comunidades oaxaqueñas y garantizar una atención más digna y oportuna.

Asimismo, reconoció los cinco Planes de Justicia para los pueblos originarios de Oaxaca y la asignación directa de recursos mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM), como parte de una política que reconoce la participación y las necesidades de las comunidades.

A estas acciones se suman 57.750 nuevas Viviendas para el Bienestar y la construcción de 69 Centros LIBRE para las mujeres, proyectos que, afirmó, contribuyen a mejorar las condiciones de vida de las familias oaxaqueñas.

“La presidenta Claudia Sheinbaum sabe que Oaxaca es una tierra que la quiere, que la respeta y que reconoce el trabajo que está haciendo por nuestras familias. Y desde aquí también reconocemos al Gobernador Salomón Jara por hacer equipo y trabajar para que estos resultados lleguen a cada rincón de nuestro estado. Oaxaca es una tierra que tiene rumbo y que está avanzando”, indicó.