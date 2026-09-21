Querétaro respalda a los 80 mil romeros rumbo al Tepeyac

El gobernador Mauricio Kuri González recibió en Palacio de Gobierno a representantes de las peregrinaciones al Tepeyac para dar continuidad a la coordinación institucional.

El gobernador Mauricio Kuri González encabeza una reunión con representantes de las asociaciones de peregrinos al Tepeyac en Palacio de Gobierno.
A la reunión asistieron representantes de las Peregrinaciones de Hombres, Mujeres y Ciclistas al Tepeyac, junto con funcionarios estatales y municipales.
A la reunión asistieron representantes de las Peregrinaciones de Hombres, Mujeres y Ciclistas al Tepeyac, junto con funcionarios estatales y municipales.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 21, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 21 Septiembre 2026.- El Gobierno del Estado refrendó su respaldo institucional a las peregrinaciones al Tepeyac, una de las tradiciones religiosas más numerosas del país que este año, en su edición 64, llevó a más de 80 mil romeros a la Basílica de Guadalupe bajo el lema "Viva Cristo, Rey de la Paz".

El gobernador Mauricio Kuri González recibió en Palacio de Gobierno a representantes de los contingentes queretanos de las Peregrinaciones de Hombres, Mujeres y Ciclistas al Tepeyac, con quienes dialogó sobre la continuidad de los esfuerzos coordinados entre autoridades estatales y municipales para el desarrollo de la tradición.

El mandatario refrendó el respaldo de su administración para salvaguardar a quienes se sumen a la jornada, en un encuentro que reforzó la coordinación institucional entre autoridades y asociaciones peregrinas; los representantes reconocieron, por su parte, el acompañamiento que distintas dependencias brindaron para resguardar de forma permanente a los caminantes.

A la reunión asistieron el director espiritual de las peregrinas al Tepeyac, Ezequiel Muñoz García; el director espiritual de la Asociación de Peregrinos Ciclistas al Tepeyac, David López Buenrostro, y la presidenta Seglar Diocesana de la Asociación de Peregrinas al Tepeyac, María Isabel Montes Montes.

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