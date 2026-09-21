Querétaro, 21 Septiembre 2026.- El Gobierno del Estado refrendó su respaldo institucional a las peregrinaciones al Tepeyac, una de las tradiciones religiosas más numerosas del país que este año, en su edición 64, llevó a más de 80 mil romeros a la Basílica de Guadalupe bajo el lema "Viva Cristo, Rey de la Paz".
El gobernador Mauricio Kuri González recibió en Palacio de Gobierno a representantes de los contingentes queretanos de las Peregrinaciones de Hombres, Mujeres y Ciclistas al Tepeyac, con quienes dialogó sobre la continuidad de los esfuerzos coordinados entre autoridades estatales y municipales para el desarrollo de la tradición.
El mandatario refrendó el respaldo de su administración para salvaguardar a quienes se sumen a la jornada, en un encuentro que reforzó la coordinación institucional entre autoridades y asociaciones peregrinas; los representantes reconocieron, por su parte, el acompañamiento que distintas dependencias brindaron para resguardar de forma permanente a los caminantes.
A la reunión asistieron el director espiritual de las peregrinas al Tepeyac, Ezequiel Muñoz García; el director espiritual de la Asociación de Peregrinos Ciclistas al Tepeyac, David López Buenrostro, y la presidenta Seglar Diocesana de la Asociación de Peregrinas al Tepeyac, María Isabel Montes Montes.