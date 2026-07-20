En su caminar de fe hacia el Tepeyac, miles de peregrinos de la Sierra queretana hacen escala en San Juan del Río

Organizados por la Diócesis de Querétaro, los contingentes bajan por la carretera San Juan del Río–Xilitla y convergen en el municipio desde Tequisquiapan y Pedro Escobedo. Al Tepeyac llegarán el próximo domingo alrededor de 80 mil feligreses.

Columnas de peregrinos queretanos caminan hacia San Juan del R\u00edo en su trayecto anual hacia la Bas\u00edlica de Guadalupe en el Tepeyac

Peregrinos de la Sierra de Querétaro confluyen en San Juan del Río durante la peregrinación anual al Tepeyac, julio de 2026.

rotativo.com.mx
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 20 de julio de 2026.— Hay algo que no cambia en la Sierra de Querétaro cuando llega julio: las comunidades comienzan a vaciarse. Los hombres avisan en el trabajo, las mujeres organizan a los niños, los adultos mayores sacan los huaraches que guardan todo el año.

Y entonces, desde los rincones más apartados de la sierra que conecta por la carretera San Juan del Río–Xilitla con el resto del estado, miles de fieles emprenden un camino de 15 días que tiene un solo destino: postrarse ante la Santísima Virgen de Guadalupe en la Basílica del Tepeyac, en la Ciudad de México.

Columnas de peregrinos queretanos caminan hacia San Juan del R\u00edo en su trayecto anual hacia la Bas\u00edlica de Guadalupe en el Tepeyac Peregrinos de la Sierra de Querétaro confluyen en San Juan del Río durante la peregrinación anual al Tepeyac, julio de 2026. rotativo.com.mx

Este lunes, San Juan del Río es testigo de esa fe en movimiento. Las columnas de hombres, niños y adultos mayores provenientes de la Sierra queretana arriban al municipio repitiendo el mismo ritual que el día anterior vivieron las mujeres: entrar por dos frentes —Tequisquiapan y Pedro Escobedo—, pernoctar en la ciudad y partir de madrugada hacia la carretera federal para internarse en el Estado de México, que representa el tramo medio del peregrinar guadalupano.

Columnas de peregrinos queretanos caminan hacia San Juan del R\u00edo en su trayecto anual hacia la Bas\u00edlica de Guadalupe en el Tepeyac Peregrinos de la Sierra de Querétaro confluyen en San Juan del Río durante la peregrinación anual al Tepeyac, julio de 2026. rotativo.com.mx

No es un recorrido sencillo. La peregrinación se organiza en dos grandes columnas que, a su vez, se desprenden en cuatro ramificaciones desde distintos puntos de la Sierra. Cada contingente avanza con su propia imagen de la Virgen al frente, con sus cantos, sus rezos y el peso de las promesas que cada peregrino lleva consigo.

El sol, la lluvia, las ampollas en los pies, el frío de las madrugadas en la sierra y el cansancio acumulado de jornada en jornada son parte del sacrificio. Nada de eso, en más de 130 años de tradición ininterrumpida, ha bastado para detener las columnas.

Columnas de peregrinos queretanos caminan hacia San Juan del R\u00edo en su trayecto anual hacia la Bas\u00edlica de Guadalupe en el Tepeyac Peregrinos de la Sierra de Querétaro confluyen en San Juan del Río durante la peregrinación anual al Tepeyac, julio de 2026. rotativo.com.mx

La parada en San Juan del Río no es solo un descanso logístico. Es el momento en que los contingentes se fusionan, en que la peregrinación adquiere su dimensión plena: mujeres y hombres que durante días han caminado por rutas separadas convergen en el mismo municipio para salir juntos al día siguiente muy temprano, unidos ya en una sola corriente de fe que avanzará por la carretera federal hasta el Estado de México.

Columnas de peregrinos queretanos caminan hacia San Juan del R\u00edo en su trayecto anual hacia la Bas\u00edlica de Guadalupe en el Tepeyac Peregrinos de la Sierra de Querétaro confluyen en San Juan del Río durante la peregrinación anual al Tepeyac, julio de 2026. rotativo.com.mx

El trasfondo de cada paso es profundamente personal. Los peregrinos cargan con sus propias historias: el enfermo que sanó, el trabajo que llegó cuando ya no había esperanza, la paz que volvió a una familia rota, el milagro que nadie en el mundo de afuera entendería pero que cada peregrino sabe exactamente cuándo y cómo ocurrió.

Esas historias son el verdadero combustible de la romería guadalupana queretana, una de las expresiones de fe más masivas y sostenidas del centro del país.

Columnas de peregrinos queretanos caminan hacia San Juan del R\u00edo en su trayecto anual hacia la Bas\u00edlica de Guadalupe en el Tepeyac Peregrinos de la Sierra de Querétaro confluyen en San Juan del Río durante la peregrinación anual al Tepeyac, julio de 2026. rotativo.com.mx

Al final del recorrido, cuando los contingentes lleguen el próximo domingo al Cerro del Tepeyac, serán alrededor de 80 mil feligreses los que se postraran ante la Virgen Morena, según estimaciones de los organizadores.

Ochenta mil personas que bajaron de la Sierra, cruzaron San Juan del Río, atravesaron el Estado de México y completaron a pie un trayecto que la mayoría de los mexicanos recorre sin pensarlo en automóvil en pocas horas.

Columnas de peregrinos queretanos caminan hacia San Juan del R\u00edo en su trayecto anual hacia la Bas\u00edlica de Guadalupe en el Tepeyac Peregrinos de la Sierra de Quer\u00e9taro confluyen en San Juan del R\u00edo durante la peregrinaci\u00f3n anual al Tepeyac, julio de 2026. rotativo.com.mx

La Diócesis de Querétaro coordina el operativo de cada edición junto con la Directiva Diocesana de la Peregrinación a Pie al Tepeyac, que organiza la logística de las columnas, los puntos de pernocta y el acompañamiento a los contingentes durante todo el recorrido.

peregrinación tradiciones y costumbres religion

Reciente

Elementos federales detuvieron en Mérida, Yucatán, a Justo Aurelio Rivera Parrazales, empresario que había sido reportado como fallecido tras el ataque armado ocurrido en el bar Fisher's House de Querétaro en marzo de 2025.
Seguridad

Lo declararon muerto en Querétaro y la FGR lo encontró vivo en Mérida con una flota de superautos

Un operativo de la FGR, SEMAR y SSPC detuvo al empresario en un fraccionamiento de Mérida; entre los bienes asegurados hay 10 vehículos de lujo, incluidas cuatro unidades Lamborghini.

Gráfica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro con la fotografía de identificación de Joana "N", sentenciada por fraude en venta de vehículos robados
Querétaro

Joana "N" recibe 20 años de prisión por vender vehículos robados con identidades falsas en Querétaro

La sentenciada utilizó al menos cuatro identidades falsas para vender autos con reporte de robo; deberá reparar el daño a tres víctimas por más de un millón de pesos.

Gobernador Mauricio Kuri González durante balance semanal de actividades en Querétaro
Querétaro

Querétaro obtiene cero observaciones en auditoría federal por más de 6 mil millones de pesos

El mandatario también alertó por lluvias intensas previstas para esta semana, con protección civil y presidentes municipales en máxima alerta.

Rescatista de Protección Civil El Marqués atiende a una de las dos personas rescatadas tras caer un vehículo a la presa del Carmen durante la noche del 20 de julio de 2026.
El Marqués

Rescata Protección Civil a dos personas tras caer vehículo a presa del Carmen en El Marqués

Ciudadanos auxiliaron a los ocupantes antes de que llegara Protección Civil; ninguno presentó lesiones de consideración.