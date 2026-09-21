San Juan del Río, 21 de septiembre de 2026.- La Policía de Investigación del Delito (PID) de la Fiscalía General del Estado de Querétaro detuvo a Luis Gerardo "N", alias "The Black", en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de robo agravado de vehículo con violencia, cometido en Tlalnepantla, Estado de México.
La orden judicial estaba vigente por hechos ocurridos en esa demarcación mexiquense. Mediante mecanismos de colaboración interinstitucional, personal de la PID ubicó al requerido en territorio queretano.
El 12 de septiembre de 2026, agentes de la corporación cumplimentaron el mandamiento judicial en San Juan del Río. La acción se enmarcó en la Sinergia Regional, mecanismo de coordinación entre instituciones de procuración de justicia.
La detención se realizó en apoyo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Tras el cumplimiento de la orden, Luis Gerardo "N" fue informado de sus derechos.
Posteriormente fue entregado a las autoridades mexiquenses para continuar el procedimiento legal correspondiente en esa entidad.