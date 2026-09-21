PID detiene en San Juan del Río a "The Black" por robo en Edomex

La PID cumplimentó en San Juan del Río una orden de aprehensión contra Luis Gerardo "N" por robo agravado de vehículo en el Estado de México.

PID de Querétaro presenta a detenido, rostro cubierto, señalado como "The Black" por robo de vehículo.

Luis Gerardo "N", alias "The Black", fue detenido en San Juan del Río por una orden de aprehensión relacionada con robo de vehículo con violencia. Se presume su inocencia mientras un juez no determine lo contrario.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 21, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 21 de septiembre de 2026.- La Policía de Investigación del Delito (PID) de la Fiscalía General del Estado de Querétaro detuvo a Luis Gerardo "N", alias "The Black", en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de robo agravado de vehículo con violencia, cometido en Tlalnepantla, Estado de México.

La orden judicial estaba vigente por hechos ocurridos en esa demarcación mexiquense. Mediante mecanismos de colaboración interinstitucional, personal de la PID ubicó al requerido en territorio queretano.

El 12 de septiembre de 2026, agentes de la corporación cumplimentaron el mandamiento judicial en San Juan del Río. La acción se enmarcó en la Sinergia Regional, mecanismo de coordinación entre instituciones de procuración de justicia.

La detención se realizó en apoyo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Tras el cumplimiento de la orden, Luis Gerardo "N" fue informado de sus derechos.

Posteriormente fue entregado a las autoridades mexiquenses para continuar el procedimiento legal correspondiente en esa entidad.

seguridad criminalidad sucesos

Reciente

Autoridades y representantes de pescadores durante el anuncio del muelle de la presa San Pedro, en Huimilpan.
Municipios

Instalarán muelle en presa San Pedro de Huimilpan

El muelle tendrá 30 metros de largo, seis de frente y rampa de acceso para pesca deportiva y turismo.

Luis Nava saluda a un líder social durante encuentro con ciudadanos de Huimilpan, Querétaro.
Huimilpan

Luis Nava se reúne con liderazgos sociales de Huimilpan

Ejidatarios, delegados y vecinos de la demarcación participaron en un encuentro que privilegió la escucha directa y el diálogo comunitario.

Personal municipal atiende a una ciudadana en mesa de atención instalada en Laguna de Lourdes, San Juan del Río.
San Juan del Río

San Juan del Río pinta reductores y atiende Laguna de Lourdes

Dependencias municipales atendieron más de 60 solicitudes en mesas de trabajo instaladas en la comunidad.

Paul Ospital Carrera, diputado de Movimiento Ciudadano impulsor de la reforma de custodia de mascotas en Querétaro, junto a su perrita
Legislatura

Comisión de Querétaro aprueba custodia de mascotas en divorcios

La Comisión de Administración y Procuración de Justicia avaló la reforma al artículo 252 del Código Civil del Estado, impulsada por el diputado Paul Ospital.