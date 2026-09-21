San Juan del Río, 21 de septiembre de 2026.- Un automóvil perdió el control y se proyectó contra el camellón central en la zona oriente de la ciudad, derribando un poste de alumbrado público y varios arbustos. El vehículo, al parecer de un negocio o particular dedicado al mantenimiento, quedó varado sobre la faja separadora; el hecho no dejó personas lesionadas, solo daños materiales.
Los hechos ocurrieron en una zona cercana a la estación oriental del cuerpo de bomberos, por lo que los rescatistas llegaron de manera casi inmediata.
La movilización de los servicios de emergencia atendió el sitio sin reportes mayores, más allá de los daños causados a la infraestructura municipal y a la unidad accidentada.
El vehículo, al parecer de un negocio o particular dedicado al mantenimiento, quedó varado sobre el camellón tras derribar un poste de alumbrado y varios arbustos en la zona oriente de San Juan del Río. Foto/ Especial