Vehículo derriba poste y arbustos al chocar en San Juan del Río

El vehículo, al parecer de un negocio dedicado al mantenimiento, quedó varado sobre la faja separadora sin dejar personas lesionadas

Poste de alumbrado público derribado sobre la vialidad en el sitio del accidente en San Juan del Río, con el vehículo dañado y unidades de policía municipal en segundo plano.

El automóvil derribó por completo el poste de alumbrado público, que quedó tendido sobre la vialidad en la zona oriente de San Juan del Río.

Foto: Rotativo de Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 21, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 21 de septiembre de 2026.- Un automóvil perdió el control y se proyectó contra el camellón central en la zona oriente de la ciudad, derribando un poste de alumbrado público y varios arbustos. El vehículo, al parecer de un negocio o particular dedicado al mantenimiento, quedó varado sobre la faja separadora; el hecho no dejó personas lesionadas, solo daños materiales.

Los hechos ocurrieron en una zona cercana a la estación oriental del cuerpo de bomberos, por lo que los rescatistas llegaron de manera casi inmediata.

La movilización de los servicios de emergencia atendió el sitio sin reportes mayores, más allá de los daños causados a la infraestructura municipal y a la unidad accidentada.

Autom\u00f3vil accidentado sobre el camell\u00f3n en San Juan del R\u00edo, con personal de emergencia y una unidad de bomberos en el lugar. El vehículo, al parecer de un negocio o particular dedicado al mantenimiento, quedó varado sobre el camellón tras derribar un poste de alumbrado y varios arbustos en la zona oriente de San Juan del Río. Foto/ Especial

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