El Marqués, 15 de septiembre de 2026.- Personal de la sección de Rescate de Protección Civil de El Marqués extrajo a un perro que permanecía atrapado entre rocas en una zona cerril de la comunidad de Santa María de los Baños, en apoyo al Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA) de El Marqués.
El reporte llegó primero al IMPA, cuyo personal acudió a valorar al canino antes de solicitar el apoyo de los rescatistas municipales.
El canino, localizado en estado delicado, fue trasladado hasta una zona segura antes de ser entregado al IMPA para recibir atención.Protección Civil El Marqués
Con el animal localizado entre las rocas del terreno, los elementos de Protección Civil trabajaron para liberarlo y sacarlo caminando por la zona cerril hasta un punto seguro, fuera del área de difícil acceso donde había quedado atorado.
El canino llegó al punto de resguardo en estado delicado.
Posteriormente fue trasladado por el IMPA, institución que en abril atendió en el municipio un caso de gusano barrenador en otro canino, para recibir la atención necesaria.