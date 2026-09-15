Rescatan a perro atrapado entre rocas en El Marqués

Protección Civil de El Marqués trabajó en coordinación con el IMPA para extraer al animal, que fue trasladado en estado delicado para recibir atención.

Personal de Protección Civil y del IMPA de El Marqués llega a la zona cerril de Santa María de los Baños durante el rescate de un canino atrapado entre rocas.

Personal de Protección Civil de El Marqués, en apoyo al IMPA, se desplazó hasta una zona cerril de Santa María de los Baños para atender el reporte de un canino atrapado entre rocas.

Protección Civil El Marqués
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, 15 de septiembre de 2026.- Personal de la sección de Rescate de Protección Civil de El Marqués extrajo a un perro que permanecía atrapado entre rocas en una zona cerril de la comunidad de Santa María de los Baños, en apoyo al Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA) de El Marqués.

El reporte llegó primero al IMPA, cuyo personal acudió a valorar al canino antes de solicitar el apoyo de los rescatistas municipales.

Un rescatista de Protecci\u00f3n Civil de El Marqu\u00e9s carga en brazos al canino tras extraerlo de la zona cerril de Santa Mar\u00eda de los Ba\u00f1os. El canino, localizado en estado delicado, fue trasladado hasta una zona segura antes de ser entregado al IMPA para recibir atención.Protección Civil El Marqués

Con el animal localizado entre las rocas del terreno, los elementos de Protección Civil trabajaron para liberarlo y sacarlo caminando por la zona cerril hasta un punto seguro, fuera del área de difícil acceso donde había quedado atorado.

El canino llegó al punto de resguardo en estado delicado.

Posteriormente fue trasladado por el IMPA, institución que en abril atendió en el municipio un caso de gusano barrenador en otro canino, para recibir la atención necesaria.

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