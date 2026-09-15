Querétaro, 15 de septiembre de 2026.- El municipio de Colón duplicó su capacidad de recolección de basura al pasar de tres a seis camiones compactadores en operación, luego de que el gobierno municipal entregó dos unidades nuevas y equipo de trabajo al personal de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

La inversión total ascendió a 7 millones 333 mil 435 pesos, de los cuales 3 millones 296 mil pesos con 42 centavos se ejercieron con recursos del Fondo Ambiental de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, detalló el secretario de Administración, Óscar Feregrino Sánchez Pliego.

Se trata de dos unidades compactadoras con capacidad de 20 yardas cúbicas, marca Foton e International, modelo 2026: la primera equipada con motor Cummins de seis cilindros diésel y transmisión automática de nueve velocidades, y la segunda con transmisión manual de seis velocidades.

Con las nuevas unidades, la cobertura de recolección alcanza a las 53 comunidades del municipio y garantiza el servicio para más de 67 mil habitantes.

El presidente municipal de Colón, Gaspar Trueba Moncada, encabezó la entrega de dos camiones recolectores y equipamiento al personal de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, en un acto realizado en el Jardín Héroes de la Revolución. rotativo.com.mx

La entrega incluyó además un kit de trabajo para 25 empleados de recolección, integrado por camisola y tres pares de guantes.

El acto se realizó en el Jardín Héroes de la Revolución, con la participación de integrantes de su gabinete y de la regidora Eugenia González Martínez.

El presidente municipal, Gaspar Trueba Moncada, sostuvo que su administración no ha adquirido vehículos para secretarios ni directores, a diferencia de gestiones anteriores, y afirmó que la prioridad ha sido invertir en el personal operativo. "Ustedes son la columna vertebral de esta administración. Si ustedes no estuvieran, todos los esfuerzos que hacemos los demás se verían opacados, porque son ustedes los que brindan ese servicio directo, día con día, en nuestras comunidades", dijo a los trabajadores de la dependencia.

El alcalde recordó que el año pasado el municipio entregó una pipa a la misma dependencia para el suministro de agua, y calificó la nueva entrega como continuidad de ese equipamiento.

"Con estos camiones y la pipa que les entregamos el año pasado para el agua, es mostrarles el compromiso con hechos", afirmó.

A días de cumplir dos años de gobierno, Trueba Moncada pidió a su gabinete no perder el piso: "Tenemos que sentir lo que el ciudadano siente. Nunca se nos olvide que somos la maravillosa palabra servidor público. Nos debemos a los que están allá afuera. Un cambio que construye no solamente se anuncia, se demuestra con obras, con equipo y con mejores servicios".

El secretario de Servicios Públicos Municipales, Ubaldo Miranda Jiménez, agradeció el respaldo del alcalde y señaló que las unidades garantizan las labores diarias de limpieza y recolección del municipio.

En representación de sus compañeros, el operador José Manuel Villanueva Villanueva se comprometió a cuidar las unidades como propias, mantenerlas limpias y conducir con precaución por las calles del municipio.