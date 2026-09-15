Colón pasa de 3 a 6 camiones recolectores de basura

La inversión total asciende a 7 millones 333 mil 435 pesos y garantiza cobertura para más de 67 mil habitantes.

Camión recolector de basura nuevo entregado por el municipio de Colón, Querétaro, estacionado en la plaza principal.

Uno de los dos camiones recolectores compactadores, con capacidad de 20 yardas cúbicas, entregados por el gobierno de Colón a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 15 de septiembre de 2026.- El municipio de Colón duplicó su capacidad de recolección de basura al pasar de tres a seis camiones compactadores en operación, luego de que el gobierno municipal entregó dos unidades nuevas y equipo de trabajo al personal de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

La inversión total ascendió a 7 millones 333 mil 435 pesos, de los cuales 3 millones 296 mil pesos con 42 centavos se ejercieron con recursos del Fondo Ambiental de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, detalló el secretario de Administración, Óscar Feregrino Sánchez Pliego.

Se trata de dos unidades compactadoras con capacidad de 20 yardas cúbicas, marca Foton e International, modelo 2026: la primera equipada con motor Cummins de seis cilindros diésel y transmisión automática de nueve velocidades, y la segunda con transmisión manual de seis velocidades.

Con las nuevas unidades, la cobertura de recolección alcanza a las 53 comunidades del municipio y garantiza el servicio para más de 67 mil habitantes.

Gaspar Trueba Moncada, presidente municipal de Col\u00f3n, encabeza la entrega de camiones recolectores de basura y uniformes al personal de Servicios P\u00fablicos. El presidente municipal de Colón, Gaspar Trueba Moncada, encabezó la entrega de dos camiones recolectores y equipamiento al personal de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, en un acto realizado en el Jardín Héroes de la Revolución. rotativo.com.mx

La entrega incluyó además un kit de trabajo para 25 empleados de recolección, integrado por camisola y tres pares de guantes.

El acto se realizó en el Jardín Héroes de la Revolución, con la participación de integrantes de su gabinete y de la regidora Eugenia González Martínez.

El presidente municipal, Gaspar Trueba Moncada, sostuvo que su administración no ha adquirido vehículos para secretarios ni directores, a diferencia de gestiones anteriores, y afirmó que la prioridad ha sido invertir en el personal operativo. "Ustedes son la columna vertebral de esta administración. Si ustedes no estuvieran, todos los esfuerzos que hacemos los demás se verían opacados, porque son ustedes los que brindan ese servicio directo, día con día, en nuestras comunidades", dijo a los trabajadores de la dependencia.

El alcalde recordó que el año pasado el municipio entregó una pipa a la misma dependencia para el suministro de agua, y calificó la nueva entrega como continuidad de ese equipamiento.

"Con estos camiones y la pipa que les entregamos el año pasado para el agua, es mostrarles el compromiso con hechos", afirmó.

A días de cumplir dos años de gobierno, Trueba Moncada pidió a su gabinete no perder el piso: "Tenemos que sentir lo que el ciudadano siente. Nunca se nos olvide que somos la maravillosa palabra servidor público. Nos debemos a los que están allá afuera. Un cambio que construye no solamente se anuncia, se demuestra con obras, con equipo y con mejores servicios".

El secretario de Servicios Públicos Municipales, Ubaldo Miranda Jiménez, agradeció el respaldo del alcalde y señaló que las unidades garantizan las labores diarias de limpieza y recolección del municipio.

En representación de sus compañeros, el operador José Manuel Villanueva Villanueva se comprometió a cuidar las unidades como propias, mantenerlas limpias y conducir con precaución por las calles del municipio.

colon gobierno servicios municipales

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