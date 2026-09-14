Luis Nava espera llamado del PAN en Querétaro rumbo a 2027

El secretario de Desarrollo Social señaló que la unidad del PAN debe estar por encima de los proyectos personales rumbo a 2027.

Luis Bernardo Nava Guerrero, secretario de Desarrollo Social de Querétaro, durante evento público en San Juan del Río

Luis Bernardo Nava Guerrero, secretario de Desarrollo Social del Estado, afirmó que está "puesto" y "listo" ante el proceso interno del PAN rumbo a la gubernatura de 2027, aunque condicionó cualquier paso a la unidad partidista.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 14 de septiembre de 2026.- Luis Bernardo Nava Guerrero, secretario de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, afirmó que está “puesto” y “listo” ante el proceso interno del Partido Acción Nacional (PAN) rumbo a la gubernatura de 2027, aunque condicionó cualquier siguiente paso a la unidad partidista y a los tiempos que establezca la dirigencia estatal.

El funcionario sostuvo que, frente a las aspiraciones que existen dentro de Acción Nacional, debe prevalecer una actitud de apertura que coloque primero al partido y al estado.

“Una actitud muy generosa de poner por delante el proyecto de Acción Nacional y de Querétaro por encima de los proyectos personales”, expresó.

Nava Guerrero reiteró que su disposición para participar se mantiene, pero colocó nuevamente la unidad interna del PAN como el elemento central para la definición que deberá tomar el partido.

“Yo estoy puesto, estoy listo, pero lo más importante que no debemos de perder de vista es que tenemos que lograr la unidad”, señaló.

Al ser cuestionado sobre cuándo podría tomar una decisión o formalizar su participación ante los tiempos electorales, Nava evitó anticipar una fecha y señaló que esperará las determinaciones de la dirigencia panista.

“Estaremos atentos al llamado o a las convocatorias, sobre todo a los plazos que nos establezca el propio presidente del partido, Martín Arango”, respondió.

La postura mantiene el énfasis que Nava ha colocado en sus aspiraciones rumbo a 2027: manifestar disponibilidad para participar, pero sin anteponer una definición personal al proceso interno que deberá conducir Acción Nacional en Querétaro.

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