San Juan del Río, 14 de septiembre de 2026.- Luis Bernardo Nava Guerrero, secretario de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, afirmó que está “puesto” y “listo” ante el proceso interno del Partido Acción Nacional (PAN) rumbo a la gubernatura de 2027, aunque condicionó cualquier siguiente paso a la unidad partidista y a los tiempos que establezca la dirigencia estatal.
El funcionario sostuvo que, frente a las aspiraciones que existen dentro de Acción Nacional, debe prevalecer una actitud de apertura que coloque primero al partido y al estado.
“Una actitud muy generosa de poner por delante el proyecto de Acción Nacional y de Querétaro por encima de los proyectos personales”, expresó.
Nava Guerrero reiteró que su disposición para participar se mantiene, pero colocó nuevamente la unidad interna del PAN como el elemento central para la definición que deberá tomar el partido.
“Yo estoy puesto, estoy listo, pero lo más importante que no debemos de perder de vista es que tenemos que lograr la unidad”, señaló.
Al ser cuestionado sobre cuándo podría tomar una decisión o formalizar su participación ante los tiempos electorales, Nava evitó anticipar una fecha y señaló que esperará las determinaciones de la dirigencia panista.
“Estaremos atentos al llamado o a las convocatorias, sobre todo a los plazos que nos establezca el propio presidente del partido, Martín Arango”, respondió.
La postura mantiene el énfasis que Nava ha colocado en sus aspiraciones rumbo a 2027: manifestar disponibilidad para participar, pero sin anteponer una definición personal al proceso interno que deberá conducir Acción Nacional en Querétaro.