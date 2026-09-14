Querétaro, 14 de septiembre de 2026.- Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) en la LXI Legislatura de Querétaro, encabezados por su coordinador legislativo Guillermo Vega Guerrero, ingresaron una iniciativa de ley en materia de movilidad segura y plataformas digitales, con la que buscan que las unidades y los conductores de Uber, DiDi y otras aplicaciones de transporte se registren, se identifiquen y se capaciten ante la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ).

Vega Guerrero puntualizó que la bancada no está en contra de las plataformas: dijo que estas llegaron para quedarse y que hoy son una alternativa de movilidad utilizada diariamente por miles de queretanos.

De acuerdo con los datos contenidos en la propia iniciativa, hasta julio de 2023 había 6,237 conductores activos de Uber y DiDi en Querétaro, cifra que, según el diputado, se ha cuando menos duplicado en los últimos dos años, con incremento en la llegada de operadores de estados vecinos.

Vega Guerrero explicó los tres ejes de la iniciativa: seguridad, orden y piso parejo para plataformas de movilidad. rotativo.com.mx

La propuesta se resume en tres puntos: seguridad, orden y piso parejo.

"Primero, mayor seguridad para los usuarios. Queremos que los conductores estén registrados, identificados y capacitados, y que cuenten con su Tarjetón de Identificación de Operador. Por eso proponemos que los vehículos estén registrados ante la Agencia de Movilidad, de acuerdo con la iniciativa", dijo Vega Guerrero.

En segundo término, el legislador explicó que buscan que las unidades operen plenamente identificadas: "proponemos que las unidades que presten este servicio cuenten con placas y tarjetón de circulación del estado de Querétaro, así como registro ante la Agencia de Movilidad, engomado y holograma correspondiente, lo que permitirá tener mayor certeza sobre las condiciones físico-mecánicas de los vehículos que diariamente transportan personas", afirmó.

Integrantes de la bancada del PAN acompañaron la presentación de la iniciativa de movilidad segura en el Poder Legislativo de Querétaro. rotativo.com.mx

El tercer punto es piso parejo y responsabilidad de las plataformas. "Actualmente existen obligaciones para los taxistas y otras modalidades de transporte, como es el de personal, que no se exigen de la misma manera al transporte por aplicación. Queremos reglas más equilibradas y que las propias plataformas participen en verificar a sus conductores y vehículos", apuntó el diputado.

Vega Guerrero afirmó que la autoridad responsable de vigilar el cumplimiento de estas reglas sería la AMEQ, con la que dijo que ya hubo mesas de trabajo para integrar la iniciativa. Añadió que las empresas de plataformas deberán solicitar a los conductores el tarjetón de identificación y el registro de los vehículos.

El diputado Guillermo Vega Guerrero, coordinador legislativo del PAN, presentó la iniciativa de movilidad segura y plataformas digitales. rotativo.com.mx

Por último, el legislador panista sostuvo que la iniciativa no busca poner obstáculos a la tecnología ni afectar una fuente de trabajo. "Queremos poner la tecnología al servicio de la seguridad. Las plataformas ponen la tecnología, pero los conductores prestan el servicio y el Estado tiene la obligación de poner las reglas y vigilar que se cumplan", concluyó Vega Guerrero.