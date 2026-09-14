Viajeros internacionales a México suman 59.71 millones, 7% más

Los turistas con pernocta llegaron a 28.91 millones en los primeros siete meses del año, un avance de 4.5% frente a 2025.

Turistas internacionales descienden de un avión por una escalinata en una pista aérea

México recibió 59.71 millones de viajeros internacionales entre enero y julio de 2026, 7% más que en el mismo periodo de 2025, de acuerdo con la Secretaría de Turismo

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 14, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Ciudad de México, 14 de septiembre de 2026.- México recibió 59.71 millones de viajeros internacionales durante enero-julio de 2026, un incremento de 7 por ciento frente al mismo periodo del año anterior, informó la Secretaría de Turismo del Gobierno de México.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la llegada de turistas internacionales alcanzó 28.91 millones entre enero y julio, un incremento de 4.5 por ciento frente a los 27.67 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

En el mismo lapso, el gasto de los viajeros internacionales ascendió a 21 mil 743 millones de dólares, un crecimiento de 0.3 por ciento respecto a los 21 mil 682 millones de dólares del año anterior.

"México mantiene una tendencia positiva en la llegada de turistas internacionales y estos resultados nos permiten mirar hacia el cierre de 2026 con optimismo. Estamos avanzando hacia una cifra histórica y, al mismo tiempo, seguimos trabajando para que el crecimiento del turismo se traduzca en mayor derrama económica, empleo y bienestar para las comunidades", afirmó Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo del Gobierno de México.

Particularmente, durante julio de 2026 México recibió 8.65 millones de viajeros internacionales, 2.9 por ciento más que los 8.41 millones del mismo mes de 2025, de acuerdo con la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En ese mes, la llegada de turistas internacionales llegó a 4.41 millones, 3.8 por ciento más que los 4.25 millones de julio de 2025.

El comportamiento acumulado de los primeros siete meses del año permite mantener una perspectiva favorable para el cierre de 2026, particularmente en la llegada de turistas internacionales, indicador que avanza hacia un nuevo máximo histórico, señaló Rodríguez Zamora.

"Los resultados acumulados hasta julio confirman la fortaleza de México como destino turístico y nos permiten proyectar un cierre de 2026 con una cifra histórica en la llegada de turistas internacionales. Es una señal muy positiva para el sector y para las comunidades que viven del turismo, porque detrás de cada visitante hay consumo, empleo y oportunidades para miles de familias", finalizó.

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