Colón, 14 de septiembre de 2026.- El Gobierno del Estado entregó 33.3 toneladas de semilla forrajera a 107 productores de Colón, respaldo que cubre 333 hectáreas de cultivo bajo condiciones de temporal y que fue costeado en su totalidad con recursos estatales.
Por separado, el programa Dinamismo Agroalimentario benefició a 32 productores más del municipio, con una inversión bipartita de 3 millones de pesos de aportación estatal complementada con la participación de los propios productores.
El Gobierno del Estado entregó 33.3 toneladas de semilla forrajera a 107 productores de Colón, respaldo que cubre 333 hectáreas de cultivo de temporal. rotativo.com.mx
La entrega estuvo a cargo de Rosendo Anaya Aguilar, secretario de Desarrollo Agropecuario del Gobierno de Querétaro.
El programa Dinamismo Agroalimentario entrega equipo, implementos y semovientes para mejorar los procesos productivos de pequeños productores de Colón. rotativo.com.mx
Anaya Aguilar señaló que la meta de ambos programas es proporcionar apoyo en especie a pequeños productores que trabajan en condiciones de temporal, particularmente a quienes han enfrentado adversidades originadas por factores climatológicos, mediante la entrega de semilla para cultivos forrajeros y de equipo, implementos y semovientes autorizados en el programa Dinamismo Agroalimentario.
El Gobierno del Estado entregó 33.3 toneladas de semilla forrajera a 107 productores de Colón, respaldo que cubre 333 hectáreas de cultivo de temporal. rotativo.com.mx
La distribución se suma a la de 190.2 toneladas de semilla forrajera entregadas en semanas recientes en municipios del semidesierto queretano, dentro de la misma estrategia de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario para atender al sector pecuario ante la temporada de temporal.