Querétaro entrega 33.3 toneladas de semilla forrajera en Colón

El programa Dinamismo Agroalimentario suma 3 millones de pesos en apoyo a 32 productores más del municipio.

Productores de Colón muestran los certificados de apoyo entregados por el Gobierno de Querétaro durante el evento del programa Aquí Contigo.

El programa Dinamismo Agroalimentario benefició a 32 productores más del municipio con una inversión bipartita de 3 millones de pesos de aportación estatal.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Colón, 14 de septiembre de 2026.- El Gobierno del Estado entregó 33.3 toneladas de semilla forrajera a 107 productores de Colón, respaldo que cubre 333 hectáreas de cultivo bajo condiciones de temporal y que fue costeado en su totalidad con recursos estatales.

Por separado, el programa Dinamismo Agroalimentario benefició a 32 productores más del municipio, con una inversión bipartita de 3 millones de pesos de aportación estatal complementada con la participación de los propios productores.

Costales de semilla forrajera del programa estatal Aqu\u00ed Contigo, entregados a productores de Col\u00f3n, Quer\u00e9taro. El Gobierno del Estado entregó 33.3 toneladas de semilla forrajera a 107 productores de Colón, respaldo que cubre 333 hectáreas de cultivo de temporal. rotativo.com.mx

La entrega estuvo a cargo de Rosendo Anaya Aguilar, secretario de Desarrollo Agropecuario del Gobierno de Querétaro.

Motocultor con barra segadora, implemento agr\u00edcola entregado dentro del programa estatal de apoyo al campo en Col\u00f3n, Quer\u00e9taro. El programa Dinamismo Agroalimentario entrega equipo, implementos y semovientes para mejorar los procesos productivos de pequeños productores de Colón. rotativo.com.mx

Anaya Aguilar señaló que la meta de ambos programas es proporcionar apoyo en especie a pequeños productores que trabajan en condiciones de temporal, particularmente a quienes han enfrentado adversidades originadas por factores climatológicos, mediante la entrega de semilla para cultivos forrajeros y de equipo, implementos y semovientes autorizados en el programa Dinamismo Agroalimentario.

Representantes de la Secretar\u00eda de Desarrollo Agropecuario y del Gobierno de Quer\u00e9taro durante la entrega de semilla forrajera en Col\u00f3n. El Gobierno del Estado entregó 33.3 toneladas de semilla forrajera a 107 productores de Colón, respaldo que cubre 333 hectáreas de cultivo de temporal. rotativo.com.mx

La distribución se suma a la de 190.2 toneladas de semilla forrajera entregadas en semanas recientes en municipios del semidesierto queretano, dentro de la misma estrategia de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario para atender al sector pecuario ante la temporada de temporal.

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