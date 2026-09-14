IMSS Querétaro mantiene urgencias el 15 y 16 de septiembre

Ocho unidades de medicina familiar del estado brindarán atención médica continua durante ambos días, clasificada según el Sistema Triage.

Fachada del Hospital General Regional No. 1 del IMSS con letrero de Urgencias, sobre avenida Zaragoza en Querétaro.

El HGR No. 1, sobre avenida Zaragoza, es una de las tres unidades hospitalarias del IMSS que mantendrá atención de urgencias las 24 horas los días 15 y 16 de septiembre.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 14 de septiembre de 2026.- Los servicios de urgencias y hospitalización del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) operarán las 24 horas en tres hospitales de Querétaro durante el 15 y 16 de septiembre, mientras ocho unidades de medicina familiar del estado brindarán atención médica continua en el mismo periodo, para cubrir a la población derechohabiente.

Las tres unidades que mantendrán atención las 24 horas son el Hospital General Regional (HGR) No. 1, sobre avenida Zaragoza, en la capital; el HGR No. 2, en el municipio de El Marqués, y el Hospital General de Zona (HGZ) No. 3, en San Juan del Río.

La atención médica continua se ofrecerá también en ocho Unidades de Medicina Familiar (UMF): la No. 4, en Tequisquiapan; la No. 6 y la No. 7, ambas en San Juan del Río; la No. 8, en El Marqués; la No. 9, en Felipe Carrillo Puerto; la No. 12, en Cadereyta; la No. 15, en Desarrollo San Pablo, y la No. 17, en Santa Bárbara.

Los casos que lleguen a Urgencias se valorarán mediante el Sistema Triage, que clasifica a los pacientes según la gravedad de su condición para establecer la prioridad de atención.

El IMSS en Querétaro pidió a la población derechohabiente hacer un uso responsable de los servicios de Urgencias los días 15 y 16 de septiembre, para que la atención inmediata llegue primero a quienes la necesiten con mayor urgencia.

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