Querétaro, 14 de septiembre de 2026.- Los servicios de urgencias y hospitalización del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) operarán las 24 horas en tres hospitales de Querétaro durante el 15 y 16 de septiembre, mientras ocho unidades de medicina familiar del estado brindarán atención médica continua en el mismo periodo, para cubrir a la población derechohabiente.
Las tres unidades que mantendrán atención las 24 horas son el Hospital General Regional (HGR) No. 1, sobre avenida Zaragoza, en la capital; el HGR No. 2, en el municipio de El Marqués, y el Hospital General de Zona (HGZ) No. 3, en San Juan del Río.
La atención médica continua se ofrecerá también en ocho Unidades de Medicina Familiar (UMF): la No. 4, en Tequisquiapan; la No. 6 y la No. 7, ambas en San Juan del Río; la No. 8, en El Marqués; la No. 9, en Felipe Carrillo Puerto; la No. 12, en Cadereyta; la No. 15, en Desarrollo San Pablo, y la No. 17, en Santa Bárbara.
Los casos que lleguen a Urgencias se valorarán mediante el Sistema Triage, que clasifica a los pacientes según la gravedad de su condición para establecer la prioridad de atención.
El IMSS en Querétaro pidió a la población derechohabiente hacer un uso responsable de los servicios de Urgencias los días 15 y 16 de septiembre, para que la atención inmediata llegue primero a quienes la necesiten con mayor urgencia.