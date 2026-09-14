Ciudad de México, 14 de septiembre de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) trasladó vía aérea a una paciente pediátrica de 8 años del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 "Dr. Abraham Azar Farah", en Campeche, al Hospital General Regional (HGR) No. 36 "Carmen Serdán Alatriste", en Puebla, donde continuará su atención médica de alta especialidad.

La menor había ingresado el 9 de septiembre al HGZ No. 1, donde recibió atención multidisciplinaria antes de que el IMSS definiera su traslado a la unidad poblana.

El vuelo se coordinó a través del CVOED, instancia que opera las 24 horas y mantiene comunicación directa entre hospitales, delegaciones estatales y directivos nacionales para definir el traslado de pacientes según la disponibilidad de cada unidad médica.

La aeronave despegó el 13 de septiembre a las 15:30 horas. Durante el trayecto se aplicaron los protocolos de seguridad y atención médica establecidos por la institución para este tipo de traslados.

La paciente arribó a Puebla a las 17:45 horas del mismo día, acompañada en todo momento por su madre y por personal médico del IMSS, que dio seguimiento a su estado de salud durante el vuelo y el arribo.

El IMSS atribuyó el traslado a su estrategia de fortalecer la atención médica especializada en cualquier punto del país donde se encuentre el paciente.