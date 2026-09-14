IMSS traslada vía aérea a niña de 8 años de Campeche a Puebla

El Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres del IMSS coordinó el vuelo del 13 de septiembre, con los protocolos médicos y de seguridad establecidos por la institución.

Personal médico y paramédico trasladan en camilla a una paciente hacia una ambulancia, junto a un avión con la puerta abierta en la pista aérea.

El traslado de la paciente combinó tramos aéreo y terrestre, coordinados por el Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres del IMSS.

IMSS
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 14, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Ciudad de México, 14 de septiembre de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) trasladó vía aérea a una paciente pediátrica de 8 años del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 "Dr. Abraham Azar Farah", en Campeche, al Hospital General Regional (HGR) No. 36 "Carmen Serdán Alatriste", en Puebla, donde continuará su atención médica de alta especialidad.

La menor había ingresado el 9 de septiembre al HGZ No. 1, donde recibió atención multidisciplinaria antes de que el IMSS definiera su traslado a la unidad poblana.

El vuelo se coordinó a través del CVOED, instancia que opera las 24 horas y mantiene comunicación directa entre hospitales, delegaciones estatales y directivos nacionales para definir el traslado de pacientes según la disponibilidad de cada unidad médica.

La aeronave despegó el 13 de septiembre a las 15:30 horas. Durante el trayecto se aplicaron los protocolos de seguridad y atención médica establecidos por la institución para este tipo de traslados.

La paciente arribó a Puebla a las 17:45 horas del mismo día, acompañada en todo momento por su madre y por personal médico del IMSS, que dio seguimiento a su estado de salud durante el vuelo y el arribo.

El IMSS atribuyó el traslado a su estrategia de fortalecer la atención médica especializada en cualquier punto del país donde se encuentre el paciente.

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