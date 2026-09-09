CVOED del IMSS, protocolo de alerta nacional tras Iztapalapa

El Hospital General de Zona No. 53 recibió inicialmente a 28 personas lesionadas por el incidente de hace un año en el puente de La Concordia.

Una integrante del CVOED del IMSS revisa mapas de riesgo y reportes de emergencia en su estación de trabajo.

La disponibilidad de información oportuna es, de acuerdo con el CVOED, uno de los elementos esenciales para una respuesta eficiente ante emergencias de gran impacto.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 9 de septiembre de 2026.- El Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED) del Instituto Mexicano del Seguro Social aplica un protocolo de alerta máxima a nivel nacional para incidentes con arribo masivo de lesionados, a un año de la explosión de una pipa de gas LP que se registró el 10 de septiembre de 2025 en el puente de La Concordia, en Iztapalapa.

El Hospital General de Zona No. 53 "Los Reyes-La Paz" recibió inicialmente a 28 personas lesionadas.

Janett Alvarado González, titular de la Coordinación de Proyectos Especiales en Salud y encargada del CVOED durante la emergencia, explicó que la instrucción del director general del IMSS, Zoé Robledo, ordena que ante este tipo de incidentes el centro se coloque en alerta máxima en todo el país, no solo en la Ciudad de México y el Estado de México.

"El protocolo de acuerdo a la instrucción de nuestro director general, el Maestro Zoé Robledo, es que en estos incidentes CVOED se pone en alerta máxima a nivel nacional, es decir, no solamente en Ciudad de México y en Estado de México, sino nos ponemos en un protocolo de alerta máxima y priorizamos una premisa fundamental: paciente correcto, en hospital correcto y en el momento oportuno", subrayó.

Esa coordinación permitió distribuir a los pacientes conforme a la gravedad de sus lesiones y la capacidad resolutiva de cada unidad médica, con la participación de los tres niveles de atención del IMSS. Durante la contingencia, el IMSS alertó de inmediato a la red hospitalaria institucional en la Ciudad de México y el Estado de México y coordinó la movilización de recursos.

Uno de los principales aprendizajes, dijo Alvarado González, fue fortalecer la organización hospitalaria antes de que ocurran las emergencias.

Ejercicios permanentes, capacitación del personal directivo y operativo, y mecanismos para ampliar la capacidad de respuesta sin afectar la atención cotidiana de los derechohabientes: ese es el resultado concreto de esa lección, según la funcionaria.

El CVOED mantuvo comunicación permanente con autoridades de salud y cuerpos de emergencia durante la contingencia, supervisando el flujo de información sobre lesionados, traslados y disponibilidad hospitalaria; la funcionaria añadió que la coordinación intersectorial, la información oportuna y el monitoreo permanente de riesgos son los elementos que evitan la saturación de los servicios de salud ante eventos de gran impacto.

El compromiso del CVOED se mantiene las 24 horas del día, los 365 días del año, para identificar amenazas a la población y a la infraestructura sanitaria institucional en el país y alertar con anticipación a las unidades hospitalarias.

seguridad imss cvoed cdmx

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