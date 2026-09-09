Ciudad de México, 9 de septiembre de 2026.- El Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED) del Instituto Mexicano del Seguro Social aplica un protocolo de alerta máxima a nivel nacional para incidentes con arribo masivo de lesionados, a un año de la explosión de una pipa de gas LP que se registró el 10 de septiembre de 2025 en el puente de La Concordia , en Iztapalapa.

El Hospital General de Zona No. 53 "Los Reyes-La Paz" recibió inicialmente a 28 personas lesionadas.

Janett Alvarado González , titular de la Coordinación de Proyectos Especiales en Salud y encargada del CVOED durante la emergencia, explicó que la instrucción del director general del IMSS, Zoé Robledo, ordena que ante este tipo de incidentes el centro se coloque en alerta máxima en todo el país, no solo en la Ciudad de México y el Estado de México.

"El protocolo de acuerdo a la instrucción de nuestro director general, el Maestro Zoé Robledo, es que en estos incidentes CVOED se pone en alerta máxima a nivel nacional, es decir, no solamente en Ciudad de México y en Estado de México, sino nos ponemos en un protocolo de alerta máxima y priorizamos una premisa fundamental: paciente correcto, en hospital correcto y en el momento oportuno", subrayó.

Esa coordinación permitió distribuir a los pacientes conforme a la gravedad de sus lesiones y la capacidad resolutiva de cada unidad médica, con la participación de los tres niveles de atención del IMSS. Durante la contingencia, el IMSS alertó de inmediato a la red hospitalaria institucional en la Ciudad de México y el Estado de México y coordinó la movilización de recursos.

Uno de los principales aprendizajes, dijo Alvarado González, fue fortalecer la organización hospitalaria antes de que ocurran las emergencias.

Ejercicios permanentes, capacitación del personal directivo y operativo, y mecanismos para ampliar la capacidad de respuesta sin afectar la atención cotidiana de los derechohabientes: ese es el resultado concreto de esa lección, según la funcionaria.

El CVOED mantuvo comunicación permanente con autoridades de salud y cuerpos de emergencia durante la contingencia, supervisando el flujo de información sobre lesionados, traslados y disponibilidad hospitalaria; la funcionaria añadió que la coordinación intersectorial, la información oportuna y el monitoreo permanente de riesgos son los elementos que evitan la saturación de los servicios de salud ante eventos de gran impacto.

El compromiso del CVOED se mantiene las 24 horas del día, los 365 días del año, para identificar amenazas a la población y a la infraestructura sanitaria institucional en el país y alertar con anticipación a las unidades hospitalarias.