México, 2 de julio de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social registró hasta el 30 de junio la hospitalización de 54 personas durante el desarrollo del Mundial, entre ellas tres extranjeras originarias de Taiwán, Estados Unidos y Marruecos.
Del total de pacientes atendidos, 10 no son derechohabientes del Instituto, informó la doctora Janett Alvarado González, titular de la Coordinación de Proyectos Especiales en Salud del IMSS.
La vigilancia se realiza desde el Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED), encargado de recibir, integrar y procesar información en tiempo real sobre las condiciones de hospitales y unidades médicas estratégicas.
Janett Alvarado González, titular de Proyectos Especiales en Salud del IMSS, explica el funcionamiento del CVOED. rotativo.com.mx
El centro forma parte del Comando Central activado el 2 de junio para coordinar la respuesta sanitaria durante el torneo, principalmente en las ciudades sede y en destinos con alta concentración o movilidad de visitantes.
Desde sus instalaciones se revisan la disponibilidad hospitalaria, camas, servicios críticos, existencia de hemocomponentes, capacidad operativa, personal disponible y autonomía de recursos.
El sistema también permite coordinar traslados médicos, georreferenciar unidades, llevar un censo nominal de pacientes y mantener comunicación directa entre hospitales, delegaciones estatales y directivos nacionales.
El Comando Central consulta datos sobre disponibilidad hospitalaria, emergencias y operación de unidades médicas. rotativo.com.mx
Como parte del despliegue, el IMSS preparó 253 unidades médicas y capacitó mediante talleres regionales y programas virtuales a mil 450 trabajadores operativos y directivos.
La estrategia contempla escenarios relacionados con concentraciones masivas, desplazamientos de visitantes, emergencias sanitarias y fenómenos naturales que puedan afectar la operación hospitalaria.
Janett Alvarado González, titular de Proyectos Especiales en Salud del IMSS, explica el funcionamiento del CVOED. rotativo.com.mx
En Querétaro, el Instituto ha mantenido previamente servicios de urgencias y hospitalización durante jornadas inhábiles, mientras otras acciones recientes incluyen la ampliación de infraestructura médica en San Juan del Río.
El CVOED cuenta con 36 personas distribuidas por turnos para garantizar operaciones las 24 horas del día y los 365 días del año.
Además de la información generada por las unidades médicas, el personal monitorea redes sociales, medios de comunicación, portales especializados y reportes de organismos nacionales para detectar riesgos y emitir alertas anticipadas.
El Comando Central consulta datos sobre disponibilidad hospitalaria, emergencias y operación de unidades médicas. rotativo.com.mx
“Es una herramienta que permite mantener una visión situacional permanente del Instituto, coordinar la respuesta institucional en todo el país y fortalecer la continuidad de los servicios de salud frente a cualquier emergencia o desastre”, señaló Alvarado González.