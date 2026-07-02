IMSS reporta 54 hospitalizados durante el Mundial y refuerza vigilancia nacional

El CVOED monitorea en tiempo real hospitales estratégicos, disponibilidad de camas, traslados y riesgos en las ciudades sede.

Personal del CVOED monitorea información hospitalaria y emergencias desde el centro de operaciones del IMSS.

Personal del CVOED supervisa unidades médicas, emergencias y capacidad hospitalaria durante el Mundial.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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México, 2 de julio de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social registró hasta el 30 de junio la hospitalización de 54 personas durante el desarrollo del Mundial, entre ellas tres extranjeras originarias de Taiwán, Estados Unidos y Marruecos.

Del total de pacientes atendidos, 10 no son derechohabientes del Instituto, informó la doctora Janett Alvarado González, titular de la Coordinación de Proyectos Especiales en Salud del IMSS.

La vigilancia se realiza desde el Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED), encargado de recibir, integrar y procesar información en tiempo real sobre las condiciones de hospitales y unidades médicas estratégicas.

Janett Alvarado Gonz\u00e1lez explica las funciones del Centro Virtual de Operaciones del IMSS. Janett Alvarado González, titular de Proyectos Especiales en Salud del IMSS, explica el funcionamiento del CVOED. rotativo.com.mx

El centro forma parte del Comando Central activado el 2 de junio para coordinar la respuesta sanitaria durante el torneo, principalmente en las ciudades sede y en destinos con alta concentración o movilidad de visitantes.

Desde sus instalaciones se revisan la disponibilidad hospitalaria, camas, servicios críticos, existencia de hemocomponentes, capacidad operativa, personal disponible y autonomía de recursos.

El sistema también permite coordinar traslados médicos, georreferenciar unidades, llevar un censo nominal de pacientes y mantener comunicación directa entre hospitales, delegaciones estatales y directivos nacionales.

Personal del Comando Central del IMSS consulta tableros de vigilancia hospitalaria. El Comando Central consulta datos sobre disponibilidad hospitalaria, emergencias y operación de unidades médicas. rotativo.com.mx

Como parte del despliegue, el IMSS preparó 253 unidades médicas y capacitó mediante talleres regionales y programas virtuales a mil 450 trabajadores operativos y directivos.

La estrategia contempla escenarios relacionados con concentraciones masivas, desplazamientos de visitantes, emergencias sanitarias y fenómenos naturales que puedan afectar la operación hospitalaria.

Janett Alvarado Gonz\u00e1lez explica las funciones del Centro Virtual de Operaciones del IMSS. Janett Alvarado González, titular de Proyectos Especiales en Salud del IMSS, explica el funcionamiento del CVOED. rotativo.com.mx

En Querétaro, el Instituto ha mantenido previamente servicios de urgencias y hospitalización durante jornadas inhábiles, mientras otras acciones recientes incluyen la ampliación de infraestructura médica en San Juan del Río.

El CVOED cuenta con 36 personas distribuidas por turnos para garantizar operaciones las 24 horas del día y los 365 días del año.

Además de la información generada por las unidades médicas, el personal monitorea redes sociales, medios de comunicación, portales especializados y reportes de organismos nacionales para detectar riesgos y emitir alertas anticipadas.

Personal del Comando Central del IMSS consulta tableros de vigilancia hospitalaria. El Comando Central consulta datos sobre disponibilidad hospitalaria, emergencias y operación de unidades médicas. rotativo.com.mx

“Es una herramienta que permite mantener una visión situacional permanente del Instituto, coordinar la respuesta institucional en todo el país y fortalecer la continuidad de los servicios de salud frente a cualquier emergencia o desastre”, señaló Alvarado González.

gobierno salud imss mundial

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