Reciben ganadores sociales 520 boletos para el Mundial 2026

Ciudad de México, 11 de junio de 2026.- Los 520 boletos para la Copa Mundial FIFA 2026 asignados al Gobierno de México fueron entregados a ganadores de torneos, copas y actividades del Mundial Social, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria señaló que la decisión fue no repartir los accesos entre funcionarios públicos, sino destinarlos a niñas, niños, jóvenes, artesanos, deportistas y adultos mayores que participaron en las actividades impulsadas rumbo al torneo.

"Es muy difícil acceder a los partidos, esa es la verdad, los precios de los boletos son muy altos", dijo Sheinbaum durante la conferencia matutina. Añadió que los boletos fueron distribuidos conforme a la participación registrada en el Mundial Social.

El programa federal fue presentado desde enero como una estrategia para vincular la Copa Mundial con actividades deportivas, escolares, culturales y comunitarias. En esa etapa se anunciaron Mundialitos, copas y torneos para distintos sectores de la población.

¿A quiénes dieron los boletos del Mundial Social México?

Gabriela Cuevas Barron, coordinadora de los trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026, detalló que 88 boletos fueron asignados a ganadores de la Copa Escolar Superior, en la que participaron 1 millón 200 mil niñas, niños y jóvenes.

La Cascarita Original de la Secretaría de Cultura recibió 19 boletos para artesanos y artesanas. Los torneos de la Secretaría de Salud recibieron 86 accesos; las copas organizadas por el IMSS, 102; el torneo FutBotMX de la Secihti, 25, y las Jornadas de Murales del IMJUVE, 200 boletos.

Cuevas Barron también informó que una estudiante de preparatoria originaria de Tamaulipas será la encargada de lanzar el volado en el partido inaugural del 11 de junio, mientras que dos niñas y niños fueron invitados como abanderados en dos encuentros.

La entrega de accesos ocurre en medio de alta demanda por el torneo. FIFA había reportado desde el año pasado una venta superior al millón de boletos FIFA en 212 países, con México, Estados Unidos y Canadá entre los mercados con mayor interés.

¿Qué dejó el Mundial Social rumbo al torneo?

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, informó que el Mundial Social dejó 4 mil 150 canchas construidas o rehabilitadas con participación de las secretarías de Turismo, Bienestar, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el IMSS y gobiernos estatales.

De ese total, los gobiernos de los estados realizaron 2 mil 366 canchas. La funcionaria también reportó 6 mil 004 murales: mil 359 elaborados por entidades federativas y 4 mil 645 por el Instituto Mexicano de la Juventud.

Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS, presentó resultados de torneos incluidos en la agenda social, entre ellos el Futsal Femenil, la Copa de Futbol T21 y el Futbol sin Correr, con equipos ganadores de Chihuahua, San Luis Potosí, Michoacán y Chiapas.

Abraham Carro Toledo, director general del IMJUVE, señaló que se realizaron 6 mil 875 tequios para recuperar canchas y espacios deportivos, con participación de un millón 318 mil 219 jóvenes y más de 115 mil equipos en cascaritas.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó que se instalaron Quioscos México ContiGO en la Glorieta de los Insurgentes, Parque Fundidora y Plaza de los Dos Templos, donde habrá orientación migratoria, asistencia bilingüe, internet gratuito, información turística y apoyo en movilidad.

El inicio mundialista en México se suma a las sedes gratuitas habilitadas en la Ciudad de México y a la cobertura del debut de México ante Sudáfrica, programado para abrir el torneo en el Estadio Azteca.