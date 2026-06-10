CDMX habilita 18 sedes gratuitas para ver el Mundial 2026

La presidenta afirmó que la seguridad está bajo control y que los aficionados con boleto podrán llegar al Estadio Azteca.

Claudia Sheinbaum presenta sedes gratuitas para ver el Mundial 2026 en la Ciudad de México.

Sheinbaum informó que habrá 18 sedes gratuitas para ver la inauguración del Mundial 2026.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jun 10, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 10 de junio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Ciudad de México contará con 18 sedes gratuitas para ver la inauguración y los partidos del Mundial 2026, mientras el gobierno federal define si el Zócalo capitalino podrá habilitarse para el arranque del torneo.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria afirmó que la seguridad y la movilidad están contempladas para la inauguración, prevista en el Estadio Azteca, y aseguró que los aficionados con boleto podrán llegar sin contratiempos.

¿Dónde ver gratis el Mundial 2026 en CDMX?

Sheinbaum presentó 18 puntos públicos para ver de manera gratuita la inauguración y los partidos: Parque La Bombilla, Parque Tezozómoc, Parque Las Américas, Parque de la Consolación, Deportivo San Mateo Tlaltenango, Plaza Garibaldi, Campos Revolución, Deportivo Hermanos Galeana, Utopía Mixiuhca y Utopía Meyehualco.

La lista también incluye la Central de Abasto, Unidad Independencia, Bajo Puente de Tacuba, Deportivo San Francisco Tecoxpa, Deportivo Vivanco, Bosque de Tláhuac, Utopía Eduardo Molina y Deportivo Xochimilco.

La apertura del torneo se da con la Selección Mexicana lista para el debut mundialista ante Sudáfrica, programado en el Estadio Azteca, escenario que tendrá por tercera ocasión un partido inaugural de Copa del Mundo.

La presidenta dijo que aún se revisará si el Zócalo estará en condiciones de recibir público para la inauguración. En caso contrario, sostuvo, la ciudadanía podrá acudir a cualquiera de las 18 sedes habilitadas en la capital.

¿Habrá seguridad para el Mundial 2026 en México?

Sheinbaum aseguró que "está todo bajo control" ante preguntas sobre movilidad, seguridad y posibles afectaciones por protestas. La mandataria recomendó a los aficionados salir con anticipación para llegar al estadio y evitar contratiempos.

La declaración ocurre después de que el gobierno federal descartó que las movilizaciones de la CNTE pongan en riesgo la inauguración del Mundial 2026, aunque autoridades federales y capitalinas prevén informar por separado los detalles operativos.

La presidenta afirmó que México cuenta con condiciones para recibir turistas durante el torneo y señaló que el número de visitantes al país aumentó 12% respecto al año anterior.

También defendió las condiciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, al asegurar que la primera fase de remodelación quedó terminada en tiempo y forma, con mejoras en salas de migración y espacios de recepción.

¿Qué pasará con la Selección de Irán en México?

Sheinbaum confirmó que México recibió una llamada de FIFA para consultar si el país podía alojar al equipo de Irán, luego de que Estados Unidos no permitiera que la selección y su cuerpo técnico pernoctaran en su territorio.

La presidenta dijo que México aceptó facilitar instalaciones en Tijuana, con apoyo del club Xolos y del gobierno de Baja California. El equipo iraní permanecerá en esa ciudad y viajará a sus partidos.

El caso ya había colocado a México en la conversación internacional por el equipo de Irán, debido a las restricciones migratorias y a las gestiones de FIFA para resolver la logística de la selección durante la Copa del Mundo.

Sheinbaum sostuvo que México es partidario de la paz y de abrir el mundo, aunque reconoció que cada país define su política migratoria. En ese contexto, afirmó que el gobierno mexicano decidió ayudar.

La mandataria también recordó el ambiente de activación social rumbo al torneo, luego de programas como los Mundialitos, promovidos como parte de la agenda deportiva federal previa a la Copa del Mundo.

Sheinbaum indicó que tomará la decisión sobre dónde verá el partido inaugural, ya sea en una de las 18 sedes públicas o en Palacio Nacional, donde se adaptaría una televisión para el personal que trabaje ese día.

La presidenta cerró el bloque mundialista con mensajes de apoyo a la Selección Mexicana y con la proyección de videos de ánimo difundidos en redes sociales, bajo el llamado de unidad en torno al equipo nacional.

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