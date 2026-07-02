Prevén lluvias fuertes de hasta 50 mm con granizo este jueves en Querétaro

Conagua pronostica chubascos de 25 a 50 milímetros con descargas eléctricas para la capital y San Juan del Río, con 70% de probabilidad de lluvia.

Cielo nublado sobre la ciudad de Querétaro previo a las lluvias fuertes pronosticadas por la Conagua para el 2 de julio de 2026

La Conagua pronostica lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Querétaro durante este jueves 2 de julio, con riesgo de encharcamientos e inundaciones.

Foto: Kary García.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 2 de julio de 2026.- El estado de Querétaro registrará este jueves chubascos con lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El aviso, con periodo de validez de las 06:00 horas del 2 de julio a las 06:00 horas del 3 de julio, ubica al norte y centro de la entidad entre las zonas con mayor acumulación esperada.

El organismo advierte que las lluvias fuertes a muy fuertes podrían generar encharcamientos e inundaciones, mientras que las rachas de viento son capaces de derribar árboles y anuncios publicitarios.

Para la ciudad de Santiago de Querétaro se prevé una temperatura mínima de 14 grados y máxima de 27, con 70 por ciento de probabilidad de lluvia.

El cielo se mantendrá de medio nublado a nublado durante el día, con ambiente fresco por la mañana y cálido a caluroso por la tarde, y viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40.

San Juan del Río queda comprendido dentro del mismo pronóstico estatal de chubascos con lluvias puntuales fuertes.

En el corte de las últimas 24 horas, el municipio no figuró entre los puntos con mayor precipitación medida; los registros más altos correspondieron a Peñamiller, con 16.7 milímetros, y Jalpan, con 7.5.

A escala nacional, la Conagua atribuyó las condiciones a dos circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos que interactúan con un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y con la onda tropical número 14, que se desplaza sobre el sur del país.

El organismo pronosticó lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros para estados como Hidalgo, Puebla, Guerrero y Oaxaca.

Protección Civil recomienda extremar precauciones ante la posible caída de granizo y las descargas eléctricas, evitar cruzar corrientes de agua y resguardarse durante las tormentas.

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