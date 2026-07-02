Querétaro, 2 de julio de 2026.- El estado de Querétaro registrará este jueves chubascos con lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El aviso, con periodo de validez de las 06:00 horas del 2 de julio a las 06:00 horas del 3 de julio, ubica al norte y centro de la entidad entre las zonas con mayor acumulación esperada.
El organismo advierte que las lluvias fuertes a muy fuertes podrían generar encharcamientos e inundaciones, mientras que las rachas de viento son capaces de derribar árboles y anuncios publicitarios.
Para la ciudad de Santiago de Querétaro se prevé una temperatura mínima de 14 grados y máxima de 27, con 70 por ciento de probabilidad de lluvia.
El cielo se mantendrá de medio nublado a nublado durante el día, con ambiente fresco por la mañana y cálido a caluroso por la tarde, y viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40.
San Juan del Río queda comprendido dentro del mismo pronóstico estatal de chubascos con lluvias puntuales fuertes.
En el corte de las últimas 24 horas, el municipio no figuró entre los puntos con mayor precipitación medida; los registros más altos correspondieron a Peñamiller, con 16.7 milímetros, y Jalpan, con 7.5.
A escala nacional, la Conagua atribuyó las condiciones a dos circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos que interactúan con un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y con la onda tropical número 14, que se desplaza sobre el sur del país.
El organismo pronosticó lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros para estados como Hidalgo, Puebla, Guerrero y Oaxaca.
Protección Civil recomienda extremar precauciones ante la posible caída de granizo y las descargas eléctricas, evitar cruzar corrientes de agua y resguardarse durante las tormentas.