Cateo en colonia Guerrero deja dos detenidos y droga asegurada

La SSC, la FGJ, la Guardia Nacional y la Semar ejecutaron la orden de cateo en un inmueble de avenida Ricardo Flores Magón, donde también aseguraron un arma corta con cartuchos.

Mujer y hombre detenidos en cateo por narcomenudeo en colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

La SSC y la FGJ pusieron a disposición del Ministerio Público a una mujer de 27 años y un hombre de 36 detenidos en el inmueble de avenida Ricardo Flores Magón.

SSC Ciudad de México
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 17, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 17 de agosto de 2026.- Una mujer de 27 años y un hombre de 36 fueron detenidos en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, durante la ejecución de una orden de cateo en un inmueble de la avenida Ricardo Flores Magón, donde también se aseguró un arma corta, aparente droga en distintas presentaciones y cigarros electrónicos, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

De acuerdo con información de la SSC, el operativo surgió de denuncias ciudadanas que apuntaban a un posible punto de distribución de narcóticos. Trabajos de investigación de gabinete y campo permitieron ubicar el inmueble como un sitio donde presuntamente se resguardaban, embalaban y distribuían sustancias ilícitas.

Con los datos de prueba obtenidos, un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia presentó la solicitud ante un juez de control, quien otorgó la técnica de investigación para intervenir el domicilio.

En el sitio fueron asegurados un arma de fuego corta con un cargador abastecido con 15 cartuchos y una caja con 50 cartuchos útiles; 19 envases de colores con un vegetal con características de marihuana y tres bolsas medianas con la misma hierba a granel; 13 tubos cilíndricos con posible cannabis líquida; una bolsa de tela con un ladrillo de aparente cocaína; y distintos envoltorios de cartón y envases con cigarros electrónicos.

Narc\u00f3ticos en envases y bolsas, arma corta con cargador y cartuchos, y cigarros electr\u00f3nicos asegurados en cateo en colonia Guerrero, Cuauht\u00e9moc. Entre lo asegurado en el domicilio de avenida Ricardo Flores Magón figuraron un arma corta con 65 cartuchos, aparente marihuana en envases y a granel, posible cannabis líquida, presunta cocaína y vapeadores. SSC Ciudad de México

El aseguramiento se produce en la misma colonia donde, hace menos de dos semanas, fue detenido un joven con 92 dosis de presunta cocaína tras ser detectado por cámaras del C2 Centro.

Ambos detenidos fueron informados de sus derechos constitucionales y quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica. El inmueble fue sellado y permaneció bajo resguardo policial mientras continuaron las investigaciones.

El operativo contó con la participación de la SSC, la FGJ, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina Armada de México. La detención se suma al patrón de operativos por narcomenudeo que las autoridades capitalinas han registrado en meses recientes en la demarcación Cuauhtémoc.

Las personas mencionadas se presumen inocentes en tanto no exista sentencia firme emitida por el órgano jurisdiccional correspondiente, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales.

seguridad sucesos criminalidad cdmx

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