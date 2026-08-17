Hayden Panettiere, actriz de 'Héroes' y 'Nashville', murió a los 36 años

Su padre, Skip Panettiere, confirmó el deceso en un comunicado y pidió privacidad para la familia, sin revelar la causa de la muerte.

Hayden Panettiere en la alfombra roja de los Critics' Choice Awards, retrato de la actriz de la serie Héroes.

Hayden Panettiere en los Critics' Choice Awards. La actriz, conocida por sus papeles en Héroes y Nashville, murió a los 36 años.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 17, 2026
Mariana Torres García

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Internacional, 17 de agosto de 2026.- La actriz estadounidense Hayden Panettiere murió a los 36 años, de acuerdo con un comunicado emitido por su padre, Skip Panettiere, quien describió a su hija como "una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que trajo amor y alegría inmensurables a todos los que la conocieron y a millones que la vieron en las pantallas". El padre no reveló la causa del fallecimiento y solicitó privacidad "mientras nuestra familia se toma este tiempo para procesar esta pérdida inimaginable".

Panettiere inició su carrera actoral desde los cuatro años en la telenovela estadounidense One Life to Live. A los nueve, prestó su voz al personaje Dot en la película animada A Bug's Life de Pixar, en 1998. Más adelante tuvo un papel junto a Denzel Washington en Remember the Titans.

Entre 2006 y 2010 protagonizó la serie de ciencia ficción Héroes, donde interpretó a Claire Bennet, una porrista con poderes de curación. El personaje le valió el reconocimiento de una generación de televidentes. Ese mismo año de debut, encabezó la película Bring It On: All or Nothing junto a Solange Knowles y una joven Rihanna.

Su segunda gran etapa televisiva llegó con Nashville, donde interpretó a la cantante country Juliette Barnes durante seis temporadas, de 2012 a 2018. El papel le mereció dos nominaciones al Globo de Oro como mejor actriz de reparto y colocó 11 temas en la cartelera Billboard de canciones country.

Hace tres meses, Panettiere había publicado sus memorias, This Is Me: A Reckoning, en las que abordaba la depresión posparto, la adicción, la recuperación, el trauma, la violencia doméstica y la pérdida, según la editorial Headline. La artista se encontraba en plena gira de promoción del libro.

El sindicato de actores SAG-AFTRA, del que Panettiere fue miembro desde 1994, expresó sus condolencias a su familia, amigos y seguidores. Actrices como Selma Blair y Melissa Barrera, coprotagonista de Scream VI, le rindieron tributo en redes sociales.

Panettiere deja una hija que tuvo con su expareja, el boxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

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