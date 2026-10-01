Miami, Estados Unidos, 1 de octubre de 2026.- Rosalía recibirá el Premio Billboard Salón de la Fama en la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina 2026, que se realizará el 22 de octubre en el James L. Knight Center de Miami, informaron Billboard y Telemundo.

La cantautora y productora nacida en Barcelona estará presente en la gala, donde también figura como finalista de seis premios.

El Premio Billboard Salón de la Fama se reserva a artistas con reconocimiento mundial que han trascendido fronteras de géneros e idiomas, y toma en cuenta su influencia global en distintos campos además de la interpretación musical.

Billboard y Telemundo reconocerán a Rosalía "por una extraordinaria carrera definida por la innovación musical, una visión artística única y una influencia que ha trascendido géneros, idiomas y fronteras", según el comunicado.

LUX, su álbum de 2025, incluye 13 idiomas y debutó en el No. 4 del Billboard 200, su primer top 10 en esa lista. También entró directo al No. 1 de cinco listas de Billboard: Top Latin Albums, Top Latin Pop Albums, Classical Albums, Classical Crossover y World Albums.

Rosalía cerró el LUX Tour tras 57 fechas con entradas agotadas.

Motomami, de 2022, fue su primera entrada en el Billboard 200, donde debutó en el top 40, y pasó 25 semanas en el No. 1 de Top Latin Pop Albums entre 2022 y 2023. Rosalía escribió, interpretó, grabó y produjo el álbum, que dio paso al Motomami World Tour.

Telemundo transmitirá la ceremonia en vivo el 22 de octubre a las 8 p.m. ET, y también podrá verse por la aplicación de Telemundo, Peacock y Telemundo Internacional en América Latina y el Caribe. La cobertura de la alfombra azul comenzará a las 7 p.m. ET. Los boletos para asistir están disponibles en Ticketmaster.

Peso Pluma encabeza la lista de finalistas con 17 menciones, seguido de Tito Double P con 15 y Fuerza Regida con 12. Karol G es nueve veces finalista, Prince Royce ocho y Bad Bunny siete.

Los premios, producidos por Telemundo y MBS Special Events, coinciden con Billboard Latin Music Week, que regresa a Miami Beach del 19 al 22 de octubre con Fuerza Regida, Greeicy, Jay Wheeler, Kany García, Maluma, Pitbull, Rawayana, Ryan Castro, Trueno y Zhamira, entre otros.

Las entradas y el programa completo están en BillboardLatinMusicWeek.com.